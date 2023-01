“Como caña pal’ ingenio”, califica vocero FP en CD aprobación de proyecto ley fideicomisos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Omar Fernández, explicó punto por punto cada una de sus críticas al proyecto de ley de fideicomisos públicos, aprobado este martes pese a su rechazo y al de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En ese sentido, Fernández, a través de su cuenta de Twitter, calificó la aprobación de ese proyecto como caña para el ingenio.

“Como caña pal’ ingenio se aprobó hoy el Proyecto de Ley de Fideicomiso Público. Estoy convencido de que el país necesita una ley que regule los fideicomisos públicos, pero no una como esta. Seguiremos enfocados en lo importante… defender los intereses de la nación”, escribió.

El legislador dijo que la Fuerza del Pueblo sí respalda una ley de fideicomisos, pero no el proyecto presentado, porque “las cosas o se hacen bien o no se hacen y ese proyecto no está bien”.

“Hablando, por ejemplo, en el artículo 1 en el párrafo 6 incluso plantea casos en que los fideicomisos públicos no deben pasar por el Congreso para fines de aprobación”, dijo el legislador sobre lo que le parece una aberración.

Criticó también que la figura del director técnico, sigue estando definida en los mismos términos de un gestor fiduciario, aunque sin las responsabilidades del gestor.

“A diferencia de un funcionario público que asume una entidad del Estado, sus obligaciones y responsabilidades no están suficientemente claras, un ejemplo de ellos es la obligación de presentar una declaración de bienes, esto es un bien público, van a estar manejando la cosa pública, pero no debe presentar ninguna declaración jurada de bienes ni nada por el estilo”, sostuvo.

