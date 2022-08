¿Como afecta a los Cardenales el cambio de Soto a los Padres?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO.- Se informó que los Cardenales fueron uno de los tres finalistas en la puja para adquirir al dominicano Juan José Soto. Sin embargo, parece que el club no quiso incluir al patrullero Dylan Carlson en la posible transacción, lo que afectó sus oportunidades de hacerse con el cañonero, quien finalmente dio a parar en San Diego en un megacambio.

Entonces, ¿cómo quedan los Cardenales para las últimas horas de la fecha límite de cambios, pautada para hoy a las 6 p.m. ET? Según Katie Woo, de The Athletic, los Cardenales tienen una “red amplia y no podría descartarse la adquisición de un bateador o de un jugador que aporte profundidad para la receptoría, lo mismo que un lanzador adicional”.

Luego de haber expresado interés en el dominicano Francelis “Frankie” Montás y Jake Odorizzi, los Cardenales adquirieron al colombiano José Quintana y al relevista Chris Strattondesde los Piratas el lunes. También han estado vinculados con Tyler Mahle, pero no está claro cuánto impactará la llegada de Quintana.

Añadir a un cátcher tendría sentido para San Luis. Se espera que el puertorriqueño Yadier Molina regrese hoy de la lista de lesionados, pero el careta tiene OPS de .519 a lo largo de 136 turnos de lo que es su último año en Grandes Ligas. Andrew Knizner tiene OPS de .575 y Austin Romine fue designado para asignación el lunes.

