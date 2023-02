¿Cómo A24 se convirtió en el boom del momento?

Vivimos en un marco histórico en el que el auge del blockbuster multimillonario, los gestos de monopolio, la proliferación de franquicias y el declive del medio y bajo presupuesto en las salas de cine hace nacer, en algunos autoproclamados cinéfilos, el impulso de pronunciar un sonoro, «la creatividad ha muerto». Pero, en medio de este desbarajuste casi apocalíptico para el cinéfilo ávido de propuestas alternativas, un nombre tan ambiguo como A24 se erige en el gran adalid de ese «otro cine».

No todas las compañías cinematográficas tienen el poder de movilizar a los aficionados para que compren una roca adornada con ojos saltones sentada en un nido de papel. La verdad es que pocos estudios de cine tienen ese valor de marca. A la mayoría de los cinéfilos les interesan los actores y directores, no las empresas que financian o distribuyen sus películas. Marvel, del imperio de los superhéroes, cuenta como lógica excepción.

El pasado martes 24 de enero, se anunciaron las nominaciones a los Oscar, y “Everything Everywhere All at Once”, uno de los bebés de A24, considerada como una «carta de amor al cine de género», arrasó en las nominaciones, situando a esta compañía en lo más alto del podio como el estudio con más nominaciones, superando a Netflix por un pequeño margen, ya que este último reunió 14 nominaciones frente a las sorprendentes dieciocho de A24.

Teniendo en cuenta este resultado, es el momento perfecto para repasar la singular historia de esta famosa distribuidora y lo que explica el gran éxito y respeto que se ha ganado. Pero este prodigio, en sus 10 años de historia, ha acabado trascendiendo como un oasis cinematográfico sinónimo de calidad, riesgo, experimentación y prestigio, que nos ha regalado algunos de los títulos más apasionantes de la última década.

La historia arranca el 20 de agosto de 2012, cuando la Gran Manzana (ciudad de New York), fue testigo del nacimiento de una distribuidora bautizada con una letra y dos números, A24. Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges eran el trío original detrás del proyecto, y contaban con el respaldo de su experiencia previa en distintos sectores del negocio. Sin embargo, fue a Katz a quien se le ocurrió dar un paso al frente y crear la empresa mientras conducía por la autopista italiana A24. De ahí el nombre.

El 8 de febrero de 2013, llegó a los cines el primer largometraje distribuido bajo su sello, «A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III». La película sirvió como potente carta de presentación, reuniendo a un reparto tan improbable como el formado por Charlie Sheen, Jason Schwartzman y Bill Murray bajo la dirección de Roman Coppola.

Pero, ¿Cuál es la clave del éxito para estos chicos?. En una entrevista concedida a The Wall Street Journal en 2017, Daniel Katz, que para ese entonces desconocía lo rápido que escalaría la productora, explicó a una revista que lo primero es que reciben un documento con el resumen de la historia y tras estudiar la propuesta, prima el instinto para su selección. En otras palabras, la libertad creativa y el conocimiento del equipo que formará parte de la película, son elementos que diferencian a esta empresa de otras del mismo ámbito.

Teniendo en cuenta las nominaciones a los Oscar, nos quedan suficientes fines de semana para ver las candidaturas del estudio, tales como: «Todo a la vez en todas partes», «La ballena», «Aftersun», «Close» y «Marcel la concha con zapatos», y prepararnos para el gran acontecimiento del 12 de marzo de 2023.

Por Mauricio Acosta

