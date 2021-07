Comité Político del PLD decide no recurrir sentencia TSA.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió este jueves no recurrir ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que rechazó la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que excluía a la Fuerza del Pueblo y al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como partido mayoritario.

Esta decisión fue tomada luego de una reunión realizada en la mañana de este jueves encabezada por el presidente de ese partido, Danilo Medina Sánchez, y el secretario general, Charlie Mariotti, en la Casa Nacional el Comité Político.

“Tomando en cuenta que la JCE ha aplicado el principio de favorabilidad no solo a favor de un partido, como ordenaba la decisión judicial, sino de manera transversal a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos del sistema, el PLD decidió no recurrir la sentencia del TSA para no afectar a esas otras organizaciones políticas que con este nuevo criterio recibirán una mayor cantidad de recursos económicos para su funcionamiento y operatividad”, se explicó en la nota que la Secretaría de Comunicaciones del PLD hizo pública.

Asimismo, el PLD denunció que con la ejecución inmediata de la sentencia, a pesar de la prohibición establecida expresamente en la decisión del TSA, “la Junta Central Electoral ha violado flagrantemente el principio de legalidad, toda vez que la Ley 834 de 1978 y la Ley 3726 de Casación, modificada por la Ley 491-08, establece que ninguna sentencia adquiere irrevocablemente la autoridad y la fuerza de la cosa juzgada mientras se mantenga hábil el plazo de ley para recurrir; decisión esta que preocupa sobremanera al PLD pues este hecho representa un acto de parcialidad de un árbitro que está llamado a ser imparcial”.

