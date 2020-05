Comité Gestor saluda que RD sea sede Centroamericanos y del Caribe 2026

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-. No es oficial aún, pero la República Dominicana podría convertirse en la sede de los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en 2026, luego de que el gobierno de Guanajuato de ciudad León renunciara el viernes a la candidatura, por lo que el país corre solo para montar el evento.

Todo esto si la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, (Odecabe) certifica al país la aprobación para la celebración de los mismos en octubre del año en curso, en una asamblea.

Según el presidente de la Odecabe, el dominicano Luís Mejía Oviedo aún el gobierno de Guanajuato de ciudad León no le ha enviado a esa institución la renuncia de manera oficial, sin embargo, ya es un hecho según medios mexicanos que no irán en busca de la sede porque no recibieron el apoyo oficial.

Se recuerda que en el país se organizaron los XII Juegos Centroamericanos en 1974, en la Ciudad de Santo Domingo, y la versión XV en Santiago de los Caballeros en 1986.

“Es una gran noticia para el país. Nos da una meta al deporte nacional, en el futuro inmediato”, dijeron vía telefónica José Manuel Ramos, presidente de la Federación Dominicana de Deportes de Ecuestre; y Arístides Fernández Zucco, ambos son miembros del Comité Gestor.

“Entendemos que estaremos a la altura como organizadores y en materia deportiva deben ser nuestros mejores juegos”, agregaron. “La pandemia del COVID 19 ha puesto en pausa los trabajos relativos a la sede, pero serán retomados cuando las actividades se normalicen”, añaden.

“El Gobierno, la Alcaldía del Distrito Nacional y el Comité Olímpico Dominicano están al corriente de los trabajos Pro sede de los Juegos”, explicaron.

“Esta decisión por parte de León allana el camino para que República Dominicana pueda presentar unos Juegos exitosos en el 2026”, argumentan. “Estamos seguros de que las autoridades dominicanas ratificaran su apoyo a la celebración de los Juegos en el país”

Consideraron que en seis años es tiempo suficiente para que se planifiquen los gastos relacionados al certamen Centroamericano y del Caribe. “Siempre recordando que serán unos juegos modestos y funcionales”.

En un vídeo difundido por el gobierno de Guanajuato de ciudad León, Isaac Piña Valdivia, director de la Comisión Estatal del Deporte de Guanajuato de México, anunció la decisión de no ir en busca de la sede, y narró el viernes cómo el gobierno federal se mantuvo indiferente a la candidatura, lo que obligó a la renuncia del proyecto.

Valdivia señaló que varias veces trató de pactar una entrevista del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, y Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte, para pedir el respaldo federal a la candidatura.

Desde noviembre, cuando León presentó la candidatura, hasta este mayo, Guevara no dio respuesta a la petición.

Además, siempre según la declaración de Isaac Piña, en meses recientes pidieron el respaldo en un correo oficial del gobernador hacia el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Incluso Piña Valdivia entregó en físico la petición en las oficinas de la Presidencia de la República, pero no hubo respuesta alguna, según publicó un periódico mexicano (https://www.am.com.mx).

En el Comité Gestor también están José Joaquín Puello Herrera, presidente Ad-Vitam del Comité Olímpico Dominicano (COD); José Manuel Ramos, presidente de la Federación Dominicana de Deportes de Ecuestre; Arístides Fernández Zucco; Franklin Mirabal, editor deportivo del Periódico Hoy, entre otros. Kalil Haché Malkum, quien falleció recientemente era parte de ese grupo que pidieron la sede.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

