Comisionado presidencial dice el país no debe perder la oportunidad de seguir bajo la dirección de Luis Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Cesar Guillen, manifestó que se ha convertido en un promotor de la reelección, porque entiende que la República Dominicana no debe perder la oportunidad de seguir bajo la dirección del presidente Luis Abinader.

“El país no debe perder la oportunidad de que el país siga siendo gerenciado, por un presidente candidato, como lo es el presidente Luis Abinader, lo que significa que la comunidad se está beneficiando de su gestión y se beneficiaría en un gobierno 2024-2028”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la Alianza de Organizaciones Comunitarias y Políticas, la cual preside, surgió para agrupar todas entidades sociales que tengan la voluntad de impulsar la repostulación presidencial.

“Esta es una organización sin fines de lucro, porque esta organización no se hizo para lucrar, sino para tratar de que el pueblo se organice, ese ciudadano que no ha votado, que va a votar por primera vez, que no tiene partido, tratar de organizarlo para que, si quieren participar en las contiendas, lo hagan como movimiento”, expresó.

Guillen fue entrevistado en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, y es conducido por los periodistas Rafael Zapata, Enrique Mota y la abogada Julia Muñiz.

(Ver programa).

Asimismo, subrayó que la aceptación con la que goza el primer mandatario es una clara señal del buen trabajo que venido realizando durante su gestión.

Asimismo, aseguró que como funcionario que forma parte de la vigente administración, se siente bien por la buena obra que se ha venido ejecutando desde la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.

“Estamos ahora mismo haciendo el cambio de techo en todos los sectores periféricos del Distrito Nacional, eso es la Comisión Presidencial”, comentó.

Relacionado