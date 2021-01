Comisionado NBA ve baja una tarifa de 2.500 millones dólares para una expansión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La idea de una nueva expansión de la NBA sigue tomando forma. A finales de diciembre Adam Silver admitió que la Liga mantiene en su planes llevar a cabo tal proyecto. Semanas después el periodista Brian Windhorst de ESPN daba más información al recalcar que serían dos las franquicias que se sumasen a la competición, y que el valor de entrada se establecería en 2.500 millones de dólares para los nuevos equipos. Es justo en ese último dato en el que el comisionado de la NBA pone interrogantes.

Hablando con Sportico, Silver expresó que es pronto para dar cifras, pero que las dadas son algo bajas respecto a lo que esperan. “Nos estamos listos para hablar de eso. No parece el momento adecuado dado que aún estamos inmersos en la pandemia. Claramente las valoraciones y algunas de las cifras que han trascendido son bajas respecto al valor que le damos a la expansión”.

¿Cuál es el precio que pondrá la NBA? Lo cierto es que la Liga hace bien en tratar de subir el número de millones a percibir, pero no está del todo claro que vaya a servir para subir el precio. Aunque no sea lo mismo, la última referencia que tenemos es cuando Joseph Tsai pagó 2.350 millones de dólares en 2019 para hacerse con el control de los Brooklyn Nets. Pedir una cantidad muy superior a esa no parece probable.

Respecto a las ciudades que acogerían a esas dos nuevas organizaciones, parece claro para todos que Seattle sería una de ellas y que ello supondría el regreso de los Sonics. Para conocer el segundo mercado que tendría nuevo equipo tocará esperar. Quizás es aquí donde la NBA pretende realizar una especie de subasta. Las Vegas o Kansas City, donde jugaron los ahora Kings entre 1972 y 1985, parecen tener bastantes papeletas para tener equipo en sus ciudades.