Comisionado del DOT anuncia campaña “Atardecer y Oscuridad” 2023 para mejorar seguridad de peatones

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El comisionado dominicano del Departamento de Transporte de la Ciudad (DOT), Ydanis Rodríguez anunció el inició de la campaña “Atardecer y Oscuridad” 2023 (Dusk and Darkness) para mejorar la seguridad de los peatones y ciclistas en las oscuras noches de otoño e invierno, períodos en los que aumentan las muertes por accidentes de tránsito.

Rodríguez hizo un llamado a los choferes para que como oscurece más temprano reduzcan la velocidad y conduzcan con prudencia.

“Hoy estamos aquí haciéndoles un llamado de todo corazón a que los choferes en este periodo, que cuando oscurece más temprano, manejen todavía con mucho más cuidado».

Ayer domingo se adelantó una hora a los relojes para ajustarlos a la hora de verano que concluyó oficialmente la semana anterior y dando paso a las tardes y noches oscuras mientras se aproxima el invierno 2023.

«Cuando se pone el sol, los riesgos para los peatones aumentan. A través de la campaña ‘Anochecer y oscuridad’, queremos recordarles a los conductores que reduzcan la velocidad y permanezcan atentos a medida que termina el horario de verano», dijo Rodríguez.

«Con los oficiales del NYPD persiguiendo a los conductores distraídos y nuestras cámaras automatizadas haciendo que los conductores se detengan en los semáforos en rojo y reduzcan la velocidad, necesitamos que los conductores hagan su parte y que el sol se ponga más temprano. A medida que continuamos nuestro trabajo para hacer que las calles sean más seguras, quiero ofrecer un agradecimiento especial a los equipos de las escuelas de la Ciudad de Nueva York, que están enseñando a los estudiantes sobre la seguridad vial. El concurso ‘We’re Walking Here’ permitió a los estudiantes combinar su creatividad con un mensaje de servicio público que salva vidas», agregó,

El comisionado aconsejó no salir cuando comienza la oscuridad especialmente los viernes cuando hay mucha circulación de vehículos y gentes en las calles, música y fiestas.

Por las tardes oscuras y las noches la policía redoblará el patrullaje en las vías para prevenir accidentes.

Cámaras para captar la velocidad operarán las 24 horas del día y todas las semanas.

“Que los choferes entiendan de que si no le ceden el paso a un peatón van a ser parados, y si manejan a alta velocidad serán multados, no les estamos diciendo que no manejen, lo sino que manejen con cuidado», añadió el comisionado.

En Estados Unidos se registró el número más alto de atropellos a peatones desde 1984, año en que comenzaron los registros oficiales de los accidentes pero el dato no incluye a Nueva York.

En lo que va de 2023 se ha producido el número más bajo de peatones atropellados en 114 años. 208 han muerto en accidentes de tránsito, incluyendo 76 peatones. En 2022 hubo 212 muertes con 91 peatones entre las víctimas fatales.

El sábado trabajadores del DOT estuvieron en las calles distribuyendo folletos para recordar a los choferes manejar con prudencia, respetar las señales de tránsito y no beber alcohol mientras conducen.