Comisionado de NBA mantiene la cautela ante posibles nuevos casos de COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que espera que se pueda concluir la temporada 2019-20 sin problemas, aunque advirtió que los problemas todavía no empiezan para la liga.

“Vamos muy bien, y soy cautelosamente optimista de que estamos en el camino correcto”, dijo Silver a Marc Stein de The New York Times. “Pero reconozco que lo que estamos haciendo no se había hecho antes y la competencia recién comienza. La verdadera prueba vendrá cuando los jugadores de los 22 equipos tengan contacto y jueguen al baloncesto sin mascarilla y sin distanciamiento físico”.

Hasta ahora, los números respaldan a Silver. La NBA y el sindicato de jugadores (NBPA por sus siglas en inglés) anunciaron el 20 de julio que ninguno de los 346 jugadores evaluados dentro del complejo de Disney en Orlando desde el 13 de julio ha arrojado positivos po COVID-19.

Sin embargo, la operación no ha estado exenta de algunos descuidos y de novedades que han puesto en riesgo la convivencia y la temporada.

Aunque algunos jugadores han ignorado las restricciones en sus primeros días de convivencia en Orlando, la mayoría de los atletas han acatado las normas y parecen estar entrenado en ritmo.

Anuncios

Relacionado