Comisionado de Miami Dade encabezará encuentro con municipalistas y autoridades dominicanas en EE. UU.

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El comisionado de Miami Dade, Joe A. Martínez, la Coalición Hispana y el Consorcio de Comercio Internacional del citado condado organizarán un encuentro con funcionarios del Gobierno, alcaldes de los principales municipios y distritos de la República Dominicana y representantes del centro de exportación e inversión.

En la reunión también estarán relevantes autoridades, entre estas, Yolanda Acta Caraballo, coordinadora de Ciudades Hermanas entre San Pedro de Macorís y el condado de Miami-Dade, inclusive organismos de seguridad y prevención de la República Dominicana.

Eusebio Figuereo Paniagua, enlace autorizado de la actividad en el país, anunció que en representación del condado de Miami-Dade estarán presentes además del Comisionado Joe A. Martínez; José (Pepe) Díaz, presidente de la Junta de Comisionados del condado de Miami-Dade y comisionado del Distrito 12; la alcaldesa, Daniella Levine Cava; representantes de organismos internacionales radicados en este Condado, así como todas las autoridades de Gobierno Dominicano en Miami.

Además, informó que en el encuentro contará con la presencia del dominicano George Acevedo, vicepresidente del Banco Chase Manhattan Bank, una de las instituciones financieras más importantes de los Estados Unidos.

Explicó que el encuentro con los municipalistas y funcionarios del gobierno dominicano se llevará a cabo en las oficinas gubernamentales del referido condado, desde el 3 hasta el 5 de mayo,

Los anfitriones de la actividad serán: el presidente del Condado, Joe A. Martínez, comisionado del Distrito 11; doctora Rosa A. Kasse, presidente de la Coalición Hispana; Ramón Grullón, asesor Regional para el Área del Caribe, del Consorcio de Comercio Internacional del Condado de Miami-Dade. Apoyado por un Comité Gestor local del condado conformado por Amada Vargas, Águeda Almonte, Genessys Villalba y Karla Acosta.

“Estamos seguros de que, de este encuentro multinacional y multicultural de intercambio de buena voluntad, surgirán resultados altamente positivos para la municipalidad y en beneficio del Gobierno y fundamentalmente de sectores, tales como: (Salud, Educación, económico, cultural, social, de seguridad ciudadana y empresarial) de la República Dominicana”, expuso Figuereo Paniagua.

Asimismo, expresó que, a partir de este encuentro, se espera que nazcan organizaciones enclavadas en este Condado y en la República Dominicana, para que los resultados de sus realizaciones sean aprovechadas a favor de los habitantes de las ciudades que forman parte de estas y establezcan mecanismos institucionales firmes.

Perfil Biográfico del Comisionado

El comisionado del Condado de Miami-Dade, Joe A. Martínez, fue elegido por primera vez para representar a los residentes del Distrito 1 1 en octubre de 2000.

Es el único comisionado que ha sido elegido dos veces por sus pares como presidente de la Junta, sirviendo en esa capacidad de 2005-07 y nuevamente en 201 1-13.

Después de cuatro años fuera de la función pública, regresó para servir a los constituyentes del Distrito 11 después de ganar las elecciones en 2016. Representa las áreas no incorporadas del Oeste de Dade, incluyendo Country Walk, Hammocks, Kendale Lakes, Bent Tree y Lakes of the Meadows.

El comisionado Martínez se ha desempeñado como presidente y vicepresidente del Comité de Presupuesto, Planificación y Sostenibilidad.

También ha sido nombrado presidente del Comité de Seguridad Pública y se ha desempeñado como miembro de otros comités, incluidos Operaciones Gubernamentales, Vivienda y Desarrollo Comunitario, Aeropuertos y Turismo y Recreación, Asuntos Culturales y el Comité del Área de Servicios Municipales No Incorporados.

El comisionado Martínez comenzó su carrera de servicio público en 1984 como oficial del Departamento de Policía de Miami-Dade.

Se abrió camino a través de las filas, sirviendo como detective en la Unidad General de Investigaciones de 1988 a 1 992, y posteriormente fue ascendido a sargento de Policía, sargento Maestro de Policía y Policía. Teniente. La carrera de 17 años del Comisionado Martínez con el Departamento de la Policía de Miami-Dade fue ejemplar.

Recibió más de 70 premios y reconocimientos; incluyendo dos prestigiosas Medallas de Oro al Valor, la Medalla de Plata al Valor, el Premio al Servicio Excepcional y el Premio al Salvamento.

El departamento también lo honró con el Premio al Oficial del Año en 1992 y fue reconocido como “Oficial del Año” por la Asociación de Oficiales de Policía Hispanos.

Además, la Junta de Comisionados del condado de Miami-Dade honró a Martínez al proclamar el 27 de julio de 1993, “Día del Detective José A. Martínez” por su valentía durante un incidente en el que se puso en la línea de fuego para proteger a un compañero oficial de policía durante una operación de picadura de narcóticos.

A través de los años, el comisionado Martínez ha recibido innumerables premios y reconocimientos especiales por servicio comunitario, promoviendo el crecimiento económico y el liderazgo en todo el condado, incluidos los siguientes: Premio al Liderazgo de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida, Honor de la Cámara de Comercio Colombo-Americana por apoyar a EE. UU. Premio Colombia Tratado de Libre Comercio, Paz y Unidad de la Asociación San Martín de Porres Reconocimiento especial del MADD, Dade Heritage Trust, Primetime Seniors, la Coalición Peruana Americana, y el Elevator Senior, entre muchos otros.

El Comisionado Martínez está muy orgulloso de que, en febrero de 2008, el Presidente George W. Bush, a instancias suyas, promulgó la ley H.R. 1216, que requiere que el Departamento de Transporte emita regulaciones relacionadas con la seguridad de las ventanas eléctricas, la visibilidad hacia atrás y la prevención de vuelcos destinadas a reducir la incidencia de lesiones infantiles y muerte que ocurren dentro y cerca de vehículos motorizados.

El comisionado Martínez, quien nació en Miami, tiene una licenciatura en ciencias en administración pública de la Universidad de Barry y está casado con Ana Martínez.

Tiene dos hijas adultas, un hijo adulto, dos adolescentes y una nieta.

