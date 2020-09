Comisionado de la NBA dice temporada 2020-21 iniciaría en enero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comisionado de la NBA, Adam Silver, indicó este martes que la temporada de la NBA 2020-21, se jugará a partir de enero del próximo, en una entrevista realizada por la cadena de noticias estadounidense CNN.

Las palabras del directivo principal de la liga de baloncesto fueron reseñadas por el periodista Marc Stein del New York Times y por www.12up.com.

En la entrevista Silver habría señalado que el calendario será de 82 partidos, como de costumbre, pero con la diferencia de iniciar en enero, debido a que el campeonato actual, modificado por la presencia de la pandemia del COVID-19, finalizará en octubre.

The NBA’s goal for 2020-21, Silver said, remains playing a “standard season” … meaning 82 games plus playoffs

Silver, though, acknowledged to Costas that it will most likely be a 2021 season with no games played in 2020 after completion of the NBA Bubble schedule in October

— Marc Stein (@TheSteinLine) September 22, 2020