Comisionado confirma regreso de Clásico Mundial de Béisbol en el 2026

EL NUEVO DAIARIO, MIAMI – El Clásico Mundial de Béisbol volverá a tomar el escenario mundial en 2026, y los jugadores ya están expresando su deseo de competir en el próximo torneo.

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció el martes antes del juego de campeonato de 2023 entre el equipo de Japón y el equipo de EE. UU. que el WBC regresará en tres años, como se describe en el acuerdo de negociación colectiva alcanzado en marzo pasado.

Antes de que los jugadores salieran al campo en el LoanDepot Park, ya estaban esperando la próxima oportunidad de competir por el título mundial.

“Ya les dije que haré el próximo, así que ya estoy dentro”, dijo Mike Trout en la transmisión previa al juego de FOX Sports. “Si soy bateador designado, juego en el jardín izquierdo, lo que quieran, estoy dentro, estoy dentro. Y creo que eso viene de todos los muchachos, hablando con ellos y lo orgullosos que estamos de llevar eso en el pecho. … En la novena entrada, escuchar los cantos de ‘US-A’, es especial, hombre”.

El Clásico Mundial de Béisbol regresó este mes por primera vez desde 2017, cuando el equipo de EE. UU. ganó el campeonato. Veinte países participaron en cuatro grupos de juego que culminaron en las rondas de eliminación simple en Miami. Se incluyeron más de 300 jugadores de Grandes Ligas en las listas iniciales.

“Increíble”, dijo Manfred. “Quizás el mejor testimonio de ello, después de la lamentable lesión que tuvo [Edwin] Díaz, cómo los jugadores salieron y hablaron a favor del torneo. Es una indicación de que realmente les importa”.

Desde su debut en 2006, el WBC se lleva a cabo en marzo. Los jugadores de las Grandes Ligas regresan a sus respectivos entrenamientos de primavera después de la conclusión del evento o cuando su equipo es eliminado.

“Hemos hablado sobre el tiempo hasta que te duela la cabeza”, dijo Manfred. “Simplemente no existe el momento perfecto. Realmente no puedes hacerlo después de los playoffs porque muchos [no han estado jugando durante algunas semanas]. Hemos hablado de algo a mitad de temporada. Creo que, en general, aunque no es perfecto, este es probablemente el lugar adecuado para ello”.

Las facetas del WBC serán revisadas y reevaluadas después de este torneo, incluidas las posibles sedes y la posible incorporación de cambios recientes en las reglas de la MLB , como el tiempo de lanzamiento y los límites de turnos.

“Yo esperaría, obviamente, trabajarlo a través de la Unión y las otras federaciones”, dijo Manfred. “La respuesta a eso va a depender de dónde están, por ejemplo, NPB y KBO en sus reglas, cómo están jugando. Creo que debes entender que vas a jugar el torneo con un conjunto de reglas bajo las cuales todos han tenido la oportunidad de jugar, y eso sería lo ideal”.

La primera ronda del torneo de este año atrajo a 1,010,999 asistentes y estableció un récord de asistencia en la primera ronda del CMB. Eso fue un aumento del 98 por ciento con respecto a 2017. El enfrentamiento entre Japón e Italia el 16 de marzo tuvo una calificación de 48.0 en Japón, lo que lo convierte en el juego del WBC más visto en cualquier país.

“No preveo ni quiero que el torneo sea más grande que nuestro formato tradicional”, dijo Manfred. “La Serie Mundial siempre va a ser la Serie Mundial. Pero no lo veo como una proposición de uno u otro. Este es un tipo diferente de competencia. Lo hacemos para hacer crecer el juego e internacionalizarlo”.

Relacionado