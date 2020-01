Comisionado CBPC declara ausencia de Cuba en Serie del Caribe fue por culpa de un ejecutivo de ese país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El Comisionado de Béisbol del Caribe, Juan F. Puello Herrera aseguró este lunes en el programa Grandes en los Deportes que Estados Unidos ofreció todas las facilidades pertinentes para que Cuba pudiera enviar su equipo campeón a la Serie del Caribe que está programada para celebrarse en la primera semana de febrero en San Juan, Puerto Rico, y que la ausencia de la mayor de las Antillas del certamen es culpa de un ejecutivo de la pelota cubana que no identificó.

El domingo, la CBPC informó en un comunicado que el campeón de la pelota de Colombia jugará como invitado especial en la próxima Serie del Caribe, en sustitución de Cuba, que no podrá asistir “por condiciones fuera de su control”.

En su primera aparición en el evento, Colombia enfrentará a los campeones de los torneos invernales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, del 1 al 7 de febrero, en el estadio Hiram Bithorn de la capital puertorriqueña.

Durante una aparición en el programa “Grandes en los Deportes” de la 102.5 FM de Santo Domingo, Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de la CBPC, dijo que si Cuba no estará en la Serie del Caribe del 2020 es porque las autoridades del béisbol de la isla no hicieron las gestiones consulares necesarias.

“En el mes de septiembre me dieron una cita en el consulado de Estados Unidos en República Dominicana y ahí empezamos a hacer las gestiones para, no solamente en el caso de Cuba, sino también de Venezuela, los jugadores venezolanos que no tuvieran visas”, indicó Puello Herrera.

“El consulado norteamericano aquí en República Dominicana nos dió todas las facilidades para que el equipo cubano y los jugadores venezolanos que no tuvieran visas, vinieran a obtener sus visas aquí en la República Dominicana. Eso fue en septiembre”, apuntó el comisionado del Caribe.

Puello Herrera dijo que hace dos meses, el comité organizador de San Juan 2020 recordó a la CBPC que debían resolver esa situación para poder seguir promocionando a Cuba como participante del evento.

Puello Herrera dijo que la CBPC conversó con un ejecutivo del béisbol cubano, que no quiso identificar, para que iniciara las gestiones.

“Hace dos meses que se le manifestó a ese ejecutivo del béisbol cubano y él se comprometió a obtener esas visas”, subrayó Puello Herrera, quien recordó que dos equipos de voleibol y baloncesto viajaron recientemente de Cuba a Puerto Rico porque se obtuvo el visado correspondiente sin mayores inconvenientes.

“Quien tenía que obtener esas visas era ese ejecutivo del béisbol cubano, que se comprometió a obtenerlas. Hace dos meses le reiteramos a la federación cubana que había que resolver ese problema y que poníamos a su disposición todo el personal de la confederación para asistirlos a que vinieran a Santo Domingo en enero a buscar las visas”, dijo.

“Claro está, eso no se dió porque se fue dejando y pasando el tiempo, pero no por negligencia de la Confederación del Caribe”, dijo Puello Herrera.

Cuba fue uno de los fundadores de la CBPC y dominó la primera etapa de la Serie del Caribe (entre 1949 y 1960), ganando siete de 12 versiones- incluyendo las últimas cinco-, pero abandonó la entidad cuando el gobierno prohibió el deporte profesional, incluyendo el béisbol, tras el triunfo de la revolución socialista en 1959.

Cuba regresó a la Serie del Caribe como invitado especial en el 2014 e incluso ganó la edición del 2015 en Puerto Rico al año siguiente. En los últimos años, los cubanos han tratado infructuosamente de recuperar su condición de miembro permanente de la CBPC, lo que abriría las puertas para montar el evento por primera vez desde 1957.

La ausencia a la edición del 2020 provocó una reacción en cadena de todos los sectores de la isla, incluyendo las autoridades del béisbol y el gobierno central.

En un comunicado de prensa, la Federación Cubana de Béisbol (FCB) dijo que “la decisión de la CBPC se produce cediendo a las presiones arbitrarias del gobierno de Estados Unidos y se suma a otras acciones engañosas de su comisionado, quien también ha obstaculizado la membresía plena de Cuba en esta organización genuinamente caribeña”.

“Federación Cubana de Béisbol denuncia obstáculos para asistir a la Serie del Caribe por concesiones de la CBPC a presiones de EE.UU. El deporte cubano es también agredido por el imperio. #SomosCuba #SomosContinuidad”, escribió el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta en la red social Twitter (@DiazCanelB).

