Comisionada de Cultura en EEUU confirma mudanza de CODOCUL a nuevo edificio

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La Comisionada de Cultura en Estados Unidos, doctora Francia Vargas, confirmó anoche que la entidad se mudará a un nuevo y confortable edificio en el corazón del Alto Manhattan y aclaró que las actividades de CODOCUL siguen sin interrupción realizándose en espacios cedidos por otras entidades.

La funcionaria desmintió así falsas noticias (Fake News) difundidas en las redes que sostienen que la institución, dependencia del Ministerio de Cultura en la República Dominicana fue cerrado debido a problemas en el edificio de la calle 145 en el vecindario Hamilton Heitghs donde operaba desde hace años.

Vargas aseguró que hubo un desacuerdo con el propietario que arrendó el local original al Gobierno dominicano porque estaba exigiendo que CODOCUL pagara todas las violaciones encontradas allí, exigencias que fue rechazada por ella.

También responsabilizó a la gestión de su antecesora Lourdes Batista Jakab de haber creado el problema haciendo remodelaciones y modificaciones ilegales en el local que ocupaba CODOCUL lo que forzó la intervención de los bomberos y supervisores de la ciudad.

“La situación no se podía aguantar, había hasta malos olores (bajos) en el comisionado y ahora, los que dejaron el problema quieren lavarse las manos diciendo que nosotros fuimos los culpables, pero cuando comenzó el problema yo no estaba. Lo más que he hecho es usar el primer piso que fue lo que encontramos hábil”, explicó Vargas.

“Nos estamos mudando pero las clases y las actividades continúan, soy una mujer de la comunidad y tengo muchas relaciones, las clases se están dando en el Centro Cívico Dominicano y hay la exposición Frida en Alianza Dominicana, además que se nos facilitó el colegio comunitario Boricua College, por lo que seguimos el programa de trabajo en lo que se nos entrega el nuevo local”, agregó.

La comisionada explicó que no puede ofrecer informaciones en detalles porque todavía no está listo porque se está en el proceso de la mudanza y rentar un local de esa magnitud requiere muchos protocolos y papeleos.

CODOCUL operará en un edificio de la calle 181 en el Alto Manhattan que según Vargas cuenta con muchas facilidades por lo que no habrá problemas en adecuar las oficinas.

“Ellos están diciendo que CODOCUL está cerrado, pero no está ni estará cerrado. Tenemos trabajos en las escuelas donde se están dando las clases de música”, añadió.

Adelantó que se convocará a una conferencia de prensa próximamente para dar las informaciones detalles de la transición de un local a otro.

Informó que las pertenencias de CODOCUL se están almacenando en un espacio especial rentado en lo que se concluye el proceso.

Aclaró que no puede revelar dirección exacta hasta que no se firme el contrato con el propietario del nuevo edificio y completado totalmente la mudanza.

“A los difamadores se les contesta con trabajo, son mentirosos y a muchos lo que les duele es que tenían sueldos de hasta $4 mil dólares sin hacer ningún trabajo”, indicó Vargas.

Sostuvo que se suspendieron las actividades, pero el comisionado no es las cuatro paredes y se sigue con los trabajos culturales en las calles.

Vargas explica que todas las actividades que se realizan en Boricua College, el Centro Cívico y Alianza Dominicana son propias del comisionado incluyendo la exposición sobre Frida Kahlo, “Nuestra Frida” cuyos cuadros llegaron de México y la muestra se exhibe martes y jueves de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche, coordinada por el director de artes plásticas de CODOCUL Héctor Ureña y el activista mexicano Alejandro Donarte.

Dijo que el sábado de la semana que viene se presentará en Boricua College la obra de teatro “Mamá Tingó” que será presentada en las ciudades de Perth Amboy en Nueva Jersey en Lawrence, Massachusetts el 2 de julio como parte de un programa aprobado por el ministerio.

“Ahora vamos a estar más felices en un lugar sin malos olores ni en riesgo de que se produzca un incendio por los materiales de combustión que se usaron en las remodelaciones del edificio anterior que es responsabilidad de Lourdes aunque ella está diciendo que no”, añadió.

Reveló que hay apoyo financiero del ministerio para la mudanza y la adecuación de las oficinas en el nuevo edificio.

