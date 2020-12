Comisión Nacional de Artistas aseguran bandas musicales que se dedican a tocar en restaurantes están en la miseria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de Artistas y Gestores Culturales no Asalariados, pidió nueva vez al Gobierno que les permita trabajar en hoteles y restaurantes tomando en cuenta el protocolo de seguridad contra el COVID-19.

El Ched Marquitos, uno de los representantes de la comisión, aseguró que las bandas musicales que se dedican a tocar en bares y restaurantes “están en la miseria porque el Estado no han hecho nada por ellos”.

Agregó, que cuando sostuvieron un encuentro con el Ministerio de Agricultura para externarles la situación de todos los gremios artísticos, ese ministerio no tuvo la diligencia de ayudarlos y solo manifestaron ayudar al ballet y al teatro.

“Fue muy desalentador cuando vimos que la reunión con el Ministerio de Agricultura se le dio muchas facilidades a la danza y al ballet y nadie habló de los artistas que trabajan en los clubes y hoteles turísticos”, sostuvo Chef Marquitos.

Jessy Savery, Chef Marquitos y Johnny Mariús durante una entrevista en el programa Con La Dra. Controversia con Krismeli Brito, que se trasmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, alegaron no entender la razón por la que el Estado no les da permiso de trabajar como artistas de clubes, bares y restaurantes, si estos están operando a normalidad tomando las medidas dispuestas.

Consideraron además, que estos no serían responsables de rebrotes futuros del COVID-19 cuando los restaurantes, bares y casinos están abiertos de todas formas, por lo que exhortan a las autoridades competentes a que se apiaden de ellos y los dejen laboral.

“La situación que tenemos los músicos y las agrupaciones es muy traumática, gracias a mis hijos y esposa es que he podido a sobrevivir durante esta pandemia”, dijo Jhony Mariús.

Por último, pidieron al presidente Luis Abinader que se acerque a ellos y que los escuche, porque a diferencia de los grandes artista la Comisión Nacional de Artistas y Gestores Culturales no Asalariados no viven de grandes fortunas porque no la tienen.