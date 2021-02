Comisión MMA realiza primera premiación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de Artes Marciales Mixtas del Ministerio de Deportes y Recreación realizó este viernes la primera edición de los premios “La Comisión”, en la cual galardonó los diferentes renglones de la familia de ese deporte en la República Dominicana, en un acto celebrado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el Centro Olímpico.

El comisionado nacional de la MMA, licenciado Fernando Dauhajre, informó durante el acto que la premiación se hará cada año para reconocer a las figuras más destacadas de cada temporada. La de esta ocasión correspondió al período 2019-2020.

“Quiero agradecer todo el apoyo que nos viene brindando, en todos los sentidos, el ministro de Deportes y Recreación Francisco Camacho, con el objetivo de que ese deporte alcance sitiales jamás vistos en el país”, añadió.

Entre las personalidades presentes se contaron los viceministros de Deportes, Administrativo Franklin de la Mota, Técnico Elvys Duarte y para la Región Sur, el periodista Kennedy Vargas.

Cada uno de los ganadores tuvo palabras de agradecimiento para la Comisión Nacional de Artes Marciales Mixtas, por reconocer cada renglón de la familia de ese deporte.

Ganadores por renglón

El premio Novato del Año recayó sobre Tommy García (La Salsa). Fueron nominados Vicent Van Vogh (El Cuco), Ty Kalista (La Pollona) y Sandi Manuel Bialis. El premio lo entregó el exentrenador nacional de Lucha, Pedro Zamora.

La categoría “Sumisión” fue ganada por Carlos Matos. Premió Jorge Vílchez. Fueron nominados Franklin Mirelis, Cristian López, Ty Kalista y Micalis Ureña.

La pelea de la temporada fue protagonizada por Johansser Paulino y Ty Kalista (La Pollona). Galardonó Luis Nuñez. Fueron nominados Luis Rodríguez (El Cañón) vs Miguel Ángel Sosa (The Fox); Micalias Ureña (The Pink Ranger) vs Tommy García (La Salsa); y Reinaldo Acevedo (Tiki Tiki) vs Lucas Marte (El Tiburón).

Como árbitro de la temporada fue elegido Juan Tomás Santana. Los otros nominados fueron Carlos Castillo y Oliver Cruz. Premió Audry Puello.

La Mejor Academia de la temporada recayó sobre la AFC Santiago. Rafael Santana Nova tuvo a su cargo la entrega de la placa.

El Nocaut de la temporada lo ganó Micaías Ureña ante Elías Faustín. Premió Domingo Dauhajre.

El premio para el Peleador de la temporada fue obtenido por Micaías Ureña (The Pink Ranger).

Y la Promotora galardonada fue ganada Fifhting Force Promotións, cuyo presidente es Rodolfo Dauhajre. Premió Eliseo Romero, presidente de la Federación Dominicana de Sambo.

También se reconoció a las atletas Dulce Encarnación y Audry Puello, como “Las Guerreras del MMA. El periodista Aquiles Ramírez fungió como el maestro de ceremonias.