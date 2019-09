Comisión electoral CDP en NY ratifica triunfo plancha “Rescate Institucional”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente de la comisión electoral en las elecciones de la filial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY), Darío Abreu, ratificó el triunfo por un voto de la plancha “Rescate Institucional”.

Abreu, considerado como uno de los periodistas más serios y transparentes en la urbe, expresó que concluido el proceso electoral, los demás integrantes de la comisión electoral firmaron el acta en presencia del notario público Pedro M. Álvarez.

“Siempre me he manejado de manera transparente en el ejercicio periodístico por décadas, no tengo ningún interés en particular con ningunas de las planchas que participaron, son mis compañeros desde hace años, actué, actúo y actuaré siempre apegado a la institucionalidad, no a grupos”, dijo.

Abreu presentó, junto a Ambiorix Hernández, miembro de la comisión, la boleta en cuestión a este reportero, quien pudo observarla de manera correcta y no se corresponde con el alegato de que tiene dos rayados, como sostienen algunos colegas en la impugnación que hicieron.

Ante la pregunta de que si fue cierto que personas extrañas al periodismo se apersonaron en grupo o turba durante el proceso, Abreu especificó “En RD hay dirigentes del CDP que en contubernio con personas que no tienen que ver nada con el colegio, con un historial oscuro en la comunidad, el día de las elecciones penetraron al local del Comisionado de Cultura”.

“En ese lugar se celebraban las elecciones, y nos agredieron verbalmente a los integrantes de la comisión electoral. Esa turba que nos agredió una y otra vez; son los mismos que se hacen llamar activistas comunitarios y no tienen que ver nada con el colegio, y denunciamos que cualquier cosa que le pase a un miembro de la comisión los acusaremos”, indicó Abreu.

Por su parte, el candidato triunfante, Eramos Chalas, sostuvo que en NY hay periodistas que piensan que la filial es de su propiedad, es su empresa privada, y al ganar sus mentores en la RD creen que deben dirigir la filial a como dé lugar.

“Se gana o se pierde con un voto, no con 40 ó 50, gana el de la sumatoria mayor y nosotros obtuvimos 23 votos a 22 que sacó la plancha No. 1”, dijo.

Cerca de 70 periodistas ejercieron su derecho al voto en la seccional, de un listado con aproximadamente unos 137 colegiados. La plancha uno, encabezada por Zenith Díaz adquirió 21; la dos, encabezada por Niurka Rivera consiguió 18 y Chalas la No. 3 sacó 23.

