Comisión del Senado avanza en indagación sobre impuesto adicional de RD$2 pesos a los combustibles previstos por la Ley 253-12 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión designada el 8 de diciembre del 2020 por el Pleno de la Cámara Alta para que investigue el uso dado al impuesto adicional de dos pesos por galón, al consumo de gasolina, y gasoil regular y premium, previsto en el artículo 20 de la Ley 253-12, sobre fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible se reunió este miércoles con el director general de presupuesto, José Rijo Presbot, en el marco de las indagatorias que buscan esclarecer cómo se ha aplicado la ley que tiene como objeto principal la renovación de la flota del transporte público y privado así, como el manejo dado a los fondos recaudados por la misma.

“Los ingresos del fondo en el año 2013 fueron mil 56 millones de pesos, la misma cantidad en el 2014; en el 2015, mil 184 millones de pesos; en el año 2016, mil 279 millones; en el 2017, mil 466.5 millones; en el 2018, mil 553.8; en el 2019, mil 742.5; y en el 2020, mil 543.6 millones de pesos” dijo.

Aseguró que el monto total percibido al 31 de diciembre fue de 10 mil 882.7 millones de pesos, de los cuales tanto en el 2013 como el 2014 y 2017 no se ejecutó ni un peso, “es decir, no hay registro de que el Gobierno en ese entonces ejecutara gastos por esa naturaleza; gastos ejecutados aparece en el 2015 a penas con 220 millones de pesos; en el 2016 aparece una ejecución con mil 600 millones; en el 2017 no hubo gasto; en el 2018 se ejecutaron 476 millones de pesos; en el 2019 mi 600 millones; y el 2020 dos mil 992 millones de pesos, de los cuales 2 mil 500 millones fueron transferidos en julio al fideicomiso RD Vial”, precisó el director General de Presupuesto.

Indicó que en el 2016 en la construcción de calles y avenidas se gastaron 62.5 millones de pesos; en reconstrucción de calles y avenidas 6.4 millones de pesos; en pavimentación 386; en construcción de carreteras 41.4 millones; en construcción de puentes 13 millones; en rehabilitación y mantenimiento 20 millones; en construcción de edificaciones 92 millones; en reducción de vulnerabilidad 59.6 millones.

Dijo que debieron ejecutarse 2 mil millones de pesos para la renovación del parque vehicular y no se ejecutaron. “No conocemos las razones, pero es lo que tenemos en el registro, el otro programa es el de desarrollo vial que es donde están las mayores ejecuciones. Este año tenemos resolutado ejecutar mil 200 millones de pesos, para hacer ejecutados de acuerdo como dice la Ley, en obras públicas”, dijo.

El senador proponente de la iniciativa, Antonio Marte (Santiago Rodríguez), consideró que es necesario comparar las cifras que manejan tanto el Ministerio de Hacienda como la Dirección de Presupuesto e Industria y Comercio.

“Ese dinero fue para la deschatarrización del parque vehicular y la ley establecía que los fondos no se podían tocar; investigaremos esto hasta las últimas consecuencias”, advirtió Marte.

El presidente de la Comisión Especial, Santiago José Zorrilla (El Seibo), dijo que solicitarán al Ministerio de Hacienda una certificación de los ingresos percibidos desde la aplicación de la Ley, y una relación de los gastos ejecutados por las autoridades de la pasada gestión.

Estuvieron presentes en la reunión los senadores Santiago José Zorrilla, (El Seibo), presidente de la Comisión Especial; Dionis Sánchez (Pedernales); Ing. Ramón Rogelio Genao Durán (La Vega); Antonio Marte (Santiago Rodríguez); Aris Yván Lorenzo (Elías Piña); Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez); y Antonio Taveras Guzmán (Provincia Santo Domingo).