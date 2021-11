Comisión del COD distingue a los nuevos inmortales del Deporte Dominicano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano (COD) congregó en un emotivo encuentro a los nuevos exaltados a la inmortalidad en el ceremonial de la clase 2021 del Pabellón de la Fama.

El acto, celebrado este lunes en el salón Juan Ulises García Saleta del COD, sirvió para homenajear, como cada año, las destacadas actuaciones de atletas y propulsores del deporte nacional.

“Gracias por dedicar su tiempo para distinguir mi persona. Soy un producto de República Dominicana. Siempre he sabido que el Comité Olímpico está aquí, impulsando el deporte”, manifestó el ex beisbolista David Ortiz, quien agregó: “A través de los años he ido recibiendo reconocimientos por las cosas que he hecho. Este es especial”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Dulce María Piña, presidenta de la Comisión Mujer y Deporte, y quien hizo referencia a la dedicación y sacrificio que hace el deportista en su vida útil para al final ser inmortalizado.

“El apoyo es el gran incentivo al atleta, que cumplen sus vidas y luego son elevados a la inmortalidad”, señaló Piña.

El presidente del COD, licenciado Antonio Acosta, consideró que el reconocimiento a los nuevos inmortales es una forma del organismo que dirige resaltar las proezas y el haber representado dignamente a la República Dominicana.

Además de los nuevos inmortales, como Miosotis Heredia, acudieron al encuentro la señora Isabel Matos viuda Doñé, en representación de su fenecido esposo, al igual que otros inmortales de ceremoniales anteriores.

Para inmortalizar la ocasión, la Comisión Mujer y Deporte del COD entregó una estatuilla a cada uno de los exaltados, además de ofrecer un almuerzo.

En el encuentro estuvieron además los miembros del comité ejecutivo del COD Gerardo Suero Correa, José Luis Ramírez, Edwin Rodríguez, Nelson Ramírez y Rafael Villalona, así como Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón Permanente de la Fama.

La parte artística estuvo a cargo de Mariela Díaz y Amanda Mena, las cuales deleitaron a los presentes con finas interpretaciones musicales.

Cada año, tras la celebración del ceremonial de exaltación al Pabellón de la Fama, la Comisión Mujer y Deporte del COD lleva a cabo el tradicional encuentro para distingar y reconocer la labor atlética de los ex deportistas, así como los inmortalizados en otras áreas del deporte.

