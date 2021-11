Comisión de Industria y Comercio CD trata con industriales proyecto busca regular comercialización de bebidas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, recibió a varias entidades a fin de conversar sobre proyectos que buscan regular la producción y la comercialización de las bebidas azucaradas, edulcoradas, carbonatadas y energizantes.

Darío Zapata, presidente de dicha Comisión, junto a los demás miembros, recibieron por la Asociación de Industria de la República Dominicana AIRD a Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva y Sarah Burgos.

Además, conversaron con Juan Amell y Nicolle Valerio, de la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (ASIBENAS), y Miguel Arredondo y Laura Vargas, de la Asociación Dominicana de Industria Lácteas (ADIL).

El legislador manifestó que la comisión quiso escuchar las ponderaciones de los ejecutivos con relación a la iniciativa del diputado Juan Julio Campos Ventura, la cual busca prohibir la venta de bebidas gaseosas y de alta azúcar en las instituciones educativas del país.

También, la iniciativa de la autoría de la diputada Magda Alina Rodríguez, la cual busca regular la producción y comercialización de las bebidas azucaradas.

“Nosotros queremos escuchar sus pertinentes observaciones, las cuales valoraremos en su justa dimensión y no nos abocamos solo a escuchar, si no que, si algún honorable tiene alguna inquietud, pues la exteriorizará”, sostuvo el legislador.

De su lado, Circe Almánzar, manifestó que estos proyectos se están conociendo de manera paralela también en la Comisión de Salud.

“Básicamente nuestra preocupación de la aprobación de estos proyectos, más que nada, tiene que ver con el momento actual que vivimos y que cualquier medida debería ser revisada cuidadosamente dentro de los momentos tanto fiscales como institucionales en materia de salud”, dijo la empresaria.

Sostuvo que, con respecto a las medidas fiscales e impositivas, ellos entienden que merece una evaluación muy profunda, dentro del marco de la discusión del pacto fiscal, ya que aún se está viviendo el impacto de la crisis del COVID-19 y sobre todo, de los precios internacionales y de situaciones que están afectando a la pequeña y mediana empresa.

Manifestó que en el país existen alrededor de 80 mil colmados, los cuales sus ingresos se derivan aproximadamente de un 30 o 40 por ciento por las bebidas alcohólicas y un 20 para las bebidas no alcohólicas, por lo que estas son las fuentes de mayor ingreso.

“Nosotros proponemos que este tipo de medidas no la tomemos de manera apresurada, sino que lo analicemos a profundidad, ya que puede tener impactos contraproducentes en lugar de positivo”, recalcó.

Circe Almánzar finalizó su participación manifestando que no quiere que se crea que su posición es no discutir aspectos fiscales, sino que deben sentarse, pero de manera integral a fin de no tener nuevos parches.

Mientras que Juan Amell, presidente de ASIBENAS, sostuvo que los miembros de su asociación son propietarios de empresas nacionales y multinacionales, muy respetuosas de sus responsabilidades sociales y fiscales, frente al desarrollo de las comunidades donde laboran, por lo que para ellos ver ese tema de manera integral frente a los requerimientos que tiene el país, es lo más importantes.

Reiteró que sus miembros tienen autorregulaciones desde hace tiempo, lo cual busca que sus productos no sean vendidos en escuelas donde la población sea de 12 años abajo, a menos que sea con una solicitud explícita por escrito y también el tema de publicidad y patrocinio en eventos o en programa dirigido a ese rango de edad.

Miguel Arredondo de ADIL, expuso que hay que sopesar con cuidado cualquier paso que se dé y que entendía este no era el momento adecuado para pasar una ley donde se incrementen los impuestos al país.

El diputado Nicolas Hidalgo, sugirió crear un plan de educación con relación al uso de azúcar a fin de que los dueños de los colmaderos se eduquen referente a los productos que les distribuirán a los usuarios.

Mientras que el legislador Eddy Montás, manifestó que, si bien es cierto que no se debe cargar impositivamente en el contexto actual, quiere que se actúe en consecuencia a una realidad que vive el país, ya que más de 2 millones de dominicanos sufre de diabetes o prediabetes y el 58 por ciento de quienes padecen este mal, sufren de presión arterial y la alimentación es todo, frente a ese tema.

“En tal virtud queremos ver que ustedes pueden hacer en función de esto, ya que finalmente la sociedad dominicana consume lo que ustedes producen”, dijo.

Al encuentro realizado el salón Rafaela Alburquerque de la Cámara de Diputados, se dieron cita además de Zapata, Hidalgo y Montás, los congresistas, Omar Fernández, Manuel Díaz, Orlando Martínez, Miguel Andrés Gutiérrez, Luis René Fernández, José Miguel Ferreiras, Edirda De Oleo Peña y Gadddis E. Corporán.

—

Relacionado