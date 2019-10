Comisión de Género demanda cumplimiento de cuota a la mujer para comicios del 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género demandó que la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral garanticen el cumplimiento de los porcentajes establecidos por la ley electoral para la participación igualitaria entre hombres y mujeres en funciones públicas.

El requerimiento se hizo a través de la diputada Magda Rodríguez, quien junto a las integrantes del comisionado y mujeres aspirantes, solicitaron que se garantice la paridad prevista en la Ley de Partidos, así como la Ley del Régimen Electoral.

“Demandamos de nuestros partidos políticos, la igualdad, como principio de actuación previsto en la normativa vigente y que estas se apliquen sin excusa, en el proceso electoral del año 2020”, precisó.

La también presidenta de la Comisión, aseguró que en las pasadas primarias participaron más de tres mil mujeres de ambos partidos, por tal razón, señaló que los partidos y agrupaciones no pueden alegar que no existen suficientes mujeres para que la normativa del no menos del 40% ni más del 60 en la participación de las boletas de ambos sexos, sean respetadas.

En ese sentido, demandó que los partidos cumplan cabalmente las disposiciones de la normativa electoral y de partidos, así como el de La Constitución Dominicana que prevé esa participación igualitaria.

Instó a la JCE a que adopte todas las medidas necesarias que garanticen sus derechos de participación.

Hizo un llamado también al Tribunal Superior Electoral para que aplique en su calidad de garante de derechos, toda la normativa correspondiente a los tratados internacionales y a su propia jurisprudencia.

Finalmente, motivó a las candidatas participantes en la actual contienda electoral, a mantenerse vigilantes ante posibles violaciones a sus derechos políticos por parte de los partidos, así como a unir sus fuerzas de manera organizada, a los fines de que las autoridades pertinentes les garanticen sus derechos.

