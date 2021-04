Comisión de diputados visita cárcel de Higüey para confirmar denuncias de condiciones infrahumanas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA.- Una subcomisión de la comisión permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se trasladó a la cárcel pública del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, con la finalidad de dar seguimiento al trato de los internos y el respecto a los Derechos Humanos en la misma.

El diputado Santiago Vilorio, presidente de la subcomisión, manifestó que el traslado hasta ese lugar se realizó a fin de verificar la denuncia recibida de la situación infrahumana en que se encuentran los internos de la cárcel preventiva de esta comunidad.

“Hoy nos encontramos aquí en virtud de una denuncia recibida a través de la Comisión de Derechos Humanos, sobre una problemática que está sucediendo en la cárcel pública de aquí de Higüey. Trataremos algunos aspectos y veremos la forma en que se está manejando esa cárcel, donde tenemos entendido hay situaciones que están afectando a los internos de la misma”, dijo.

El legislador manifestó que esa comisión está en la mayor disposición de darle solución a la problemática junto a los representantes de esa provincia y que quieren verificar en el terreno la veracidad de las informaciones recibidas.

Mientras que, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Juan Dionicio Rodríguez, aplaudió el trabajo realizado por la subcomisión ya que el mismo viene a resolver esa problemática.

“Nosotros estamos hoy aquí a fin de verificar unos datos que tenemos y hemos decidido junto a esta subcomisión elegida a unanimidad, primero visitar el penal, hablar con el coronel encargado, escuchar a la fiscal, la jueza de ejecución y escuchar todas las organizaciones, el senador y los diputados de la provincia”, dijo.

Rodríguez sostuvo, que escucharían de manera ordenada a cada quién a fin de poder comprobar las denuncias recibidas, “ustedes pueden estar seguros, que la Cámara de Diputados, los diputados de esta provincia y esta Comisión, le damos seguimiento a los casos de los que somos apoderados y hasta que no tenemos acto conclusivo, no lo abandonamos, nosotros tomamos con responsabilidad las cosas que asumimos y las llevamos hasta las últimas consecuencias, no tenemos miedo de nadie, ni de nada y solo tenemos compromisos con la Constitución de la República Dominicana”, finalizó.

De su lado Hamlet Melo, representante de esa comunidad, agradeció a la Comisión su traslado hasta el lugar, y sostuvo que es un problema viejo que se remonta al año 2005, donde ocurrió un siniestro y fallecieron 138 reclusos calcinados.

“Desde el momento en que ocurrió este siniestro, esta cárcel debió ser demolida y hacer una nueva. Hoy en día continuamos con ese reclamo, donde en un espacio de veinte metros, para cincuenta reclusos se están albergando quinientos”, sostuvo.

Dijo además que esos internos son trancados ahí sin comida, sin agua potable y sin ningún tipo de condición

Melo sostuvo que en el año 2015 sometió una resolución, la cual fue aprobada, a fin de que sea construida una cárcel en esa provincia y que consiguieron la donación de un terreno, a través de Agricultura para la ejecución del proyecto.

“Esto no aguanta más, lo que hace falta es disposición y que el gobierno central pueda poner en el presupuesto del 2022 una partida para esta construcción, tenemos más de diez años trabajando para ver una solución definitiva a esta problemática”, finalizó.

Mientras que el diputado Eugenio Cedeño pidió que se escuche a todos los afectados y que puedan visualizar por cuentas propia la realidad del problema.

El legislador Heriberto Aracena, dijo sentirse indignado y manifestó que lo que encontraron allí fue un montaje, donde los reclusos sienten miedo de hablar y que el escenario fue preparado previamente.

El coronel Anicacio Guillén Guzmán, comandante del departamento de la policía preventiva en Higüey, dijo que desde su llegada hace unos siete meses, lo primero que hizo fue un informe donde le mostraban a sus superiores el hacinamiento en que se encontraba ese lugar.

“Aquí hay unas cuantas anomalías, las cuales ustedes podrán comprobar y que han comprobados otros diputados que han penetrado a este lugar, nosotros como custodias, simplemente tratamos de recibir los internos y darle la atención que se merecen, respetar sus derechos bajos los cuales están amparados por la Ley”, dijo Anicacio Guillén.

El oficial afirmó que los legisladores comprobaron personalmente cual es el verdadero problema de ese penal, ya que el único interés de las fuerzas castrenses es que ese penal no esté en ese cuartel y pueda ser más digno para un pueblo creyente y trabajador como lo es Higüey.

Los legisladores realizaron un recorrido por todas las áreas del penal, donde pudieron comprobar el hacinamiento en que se encuentran los reclusos, quienes al ser interrogados defendían a los militares y solo alegaban que los procesos eran lentos y en tal virtud había las condiciones deplorables.

Luego del recorrido se reunieron en la oficina senatorial de la localidad, donde escucharon al Movimiento Social Altagraciano unidos por la Vida (MOSAUVID), el cual nació a raíz del asesinato de Franklyn Tomas Guerrero, hermano de Ruth Guerrero, presidenta del Movimiento, el cual fue torturado hasta morir el 27 de Julio de 2020.

También escucharon a Amalia Alburquerque, madre de Josías Severino Alburquerque de 27 años, un joven con condición especial y detenido por haber roto una ventana y asesinado en ese penal hace un mes a los 5 días de ser recluido.

Además, escucharon a Roberto Santos Pacheco, fiscal adjunto, quien explicó que la mayoría de los detenidos son por droga, homicidios, robos y violencia de género.

El senador Virgilio Cedano Cedano, agradeció la visita de los legisladores a la provincia y puso a la orden esa oficina senatorial, a la vez que manifestó el interés de junto a los legisladores de la provincia resolver esa situación la cual dijo es la prioridad para todos los representantes de esa localidad.

Estuvieron presentes, además, el regidor Leonte Torres, Fernando Aponte, presidente de Derechos Humanos, la periodista Amalia Alburquerque, relacionista pública del Movimiento, Mariano Aponte, Masiel Peña, Belkys Castillo, entre otros.

Al descenso asistieron además los diputados, José Benedicto Hernández, Heriberto Aracena, Adelis Olivares, Dulce Mercedes Quiñonez, Francisco Solimán, Aida López, Juan Julio Campos, entre otros.