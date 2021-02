Comisión Ambiental UASD manifiesta “hará todo lo posible” por conservar la biodiversidad en campus de la academia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) manifestó este martes que “hará todo lo necesario” para conservar la biodiversidad dentro del campus de la academia.

Mediante un documento público, la Comisión expresó su inquietud por las acciones que condujeron a la destrucción de varios nidos de la especie endémica Perico de la Hispaniola (Psittacara chloropterus), que se encontraban en el interior de la biblioteca Pedro Mir.

No obstante, reconoció que se trata de un hecho aislado que no constituye una política institucional y que lo ocurrido no responde a ninguna decisión administrativa de autoridades individuales o de órganos colectivos.

Destacó que la UASD “ha sido, es y será defensora de la biodiversidad, a cuya protección contribuye con investigación, formación de cuadros, acompañamiento social y con propuestas de protección, como la creación de habitáculos y programas de conservación que ha permitido convertir el campus universitario en hogar y refugio de varias especies nativas y endémicas”.

Expresó en su documento que está en fase de prueba una propuesta cuyo objetivo principal es la conservación de la biodiversidad en el campus universitario, y uno de cuyos componentes es la instalación de nidos artificiales para aves que anidan en cavidades, como el Perico y la Cotorra.

La Comisión Ambiental de la Primada de América dijo que a pocos metros de la terraza ubicada en la parte norte de la biblioteca se instaló uno de esos nidos, en el cual ya nacieron cuatro polluelos de Cuyayas.

Indicó que, en otro de los nidos instalados, ocupado por una pareja de Carpinteros, una especie endémica de nuestra isla, también nacieron polluelos y la pareja inició sus actividades reproductivas a principios de febrero de este año.

Agregó que estos hechos “reflejan de manera inequívoca cuál es la verdadera actitud de nuestra institución en torno a la conservación de la vida silvestre en nuestro campus”.

En su documento, la Comisión Ambiental expresó que el proyecto contempla también el manejo ecosistémico de las áreas verdes de la UASD, con el fin de que el campus se convierta gradualmente en un espacio amigable para las especies de nuestra fauna nativa, lo cual se lograría mediante la creación de jardines de plantas y arbustos nativos que producen alimento y refugio a las aves, los lagartos y las mariposas.

Como ejemplo citó que ya funciona uno de estos pequeños “jardines ecológicos”, situado en el lado Este del paraninfo de la Facultad de Humanidades, donde con el apoyo de su decano, maestro Augusto Bravo, se plantaron ejemplares de Busunuco y Memiso de paloma.

Un dato que aportó la Comisión en su declaración, es que algunas plantas incluidas en el proyecto, además de cumplir propósitos ecológicos como servir de refugio a varias especies de insectos, tienen también valor “etnobotánico”, porque formaban parte de la dieta de los Taínos o están vinculadas a la cultura y la historia dominicanas.

Finalmente, expuso que “la UASD se siente altamente agradecida por la preocupación pública, por la denuncia y los reclamos, ya que son evidencia de la sensibilidad ambiental de la ciudadanía y del nivel de atención y compromiso con las causas ambientales”.

Expresó, además, que “promover esa criticidad es parte de nuestra misión, es nuestra vocación institucional y un mandato de nuestro Estatuto Orgánico”.