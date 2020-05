Comisión acordó realizar descensos a Laboratorio Nacional Dr. Defilló y al Centro de Inteligencia C5i

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Bicameral designada para dar seguimiento a la declaratoria de estado de emergencia en todo el territorio nacional, que preside el senador Luis René Canaán, acordó este martes realizar descensos al Laboratorio Nacional de Salud Pública, Dr. Defilló, y al Centro de Inteligencia C5i, a fin de conocer sobre los trabajos que desarrollan a favor de la población.

Decisión fue aprobada durante una reunión virtual, donde también se acordó invitar a representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS Rep. Dom.), y al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Atlanta, filial República Dominicana, para conocer sus opiniones sobre el Covid-19 en el país.

También, fue aprobado diligenciar la aplicación de las pruebas a todo el personal del Congreso Nacional.

Durante el encuentro fue leído el cuarto informe sobre el estado de emergencia que para enfrentar el brote infeccioso de coronavirus (COVID-19) fue declarado mediante el Decreto núm. 134-20, del 19 de marzo del 2020, y prorrogado mediante el Decreto núm. 148-20, del 13 de abril de 2020, y el Decreto núm. 153-20, del 30 de abril de 2020, con base en las respectivas autorizaciones otorgadas por el Congreso Nacional a través de las resoluciones No. 62-20, del 19 de marzo de 2020; No. 63-20, del 11 de abril de 2020, y No. 64-20, del 29 de abril de 2020.

Además, fue leída la carta de respuesta a la solitud de informaciones puntuales de la Comisión Bicameral.

En la reunión participaron, además de Luis René Canaán, los senadores Cristina Lizardo Mézquita, Adriano Sánchez Roa y Santiago José Zorrilla, y los diputados Juan Carlos Quiñones, Adalgisa Fátima Pujols y Betzaida González.

