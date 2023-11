Comisario general de UNRWA entra a Gaza y exige un alto el fuego y un corredor humanitario

EL NUEVO DIARIO, JERUSALÉN.- El comisario general de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, entró hoy a Gaza para expresar su apoyo al personal local y exigir de nuevo un alto el fuego y la apertura de corredores humanitarios.

«Necesitamos un corredor humanitario, necesitamos un cese el fuego humanitario», indicó Lazzarini en declaraciones a la prensa, tras acceder al enclave a través del paso de Rafah con Egipto, en la que es la visita de un cargo internacional de alto rango en la Franja.

Lazzarini estuvo en Rafah, donde visitó una escuela de UNRWA que también sirve como refugio ante los bombardeos para gran cantidad de palestinos.

Según aseguró, el centro escolar que visitó está «superpoblado» y también fue un blanco indirecto de ataques, lo que dejó «80 personas heridas y un muerto».

También se mostró consternado por «el hecho de que todos los presentes pidieran agua y comida», algo «que nunca había visto» en otras visitas a Gaza, y lamentó las pérdidas humanas de UNRWA.

El personal de la agencia «ha pagado un alto precio, hemos perdido a 70 compañeros hasta ahora», lamentó.

A su vez, quiso enviar «un firme mensaje a todo el pueblo de Gaza» para transmitirle su compromiso.

«La UNRWA se queda con los refugiados palestinos de Gaza. No soló apoyamos a los refugiados palestinos, sino que apoyamos a cualquier palestino en la Franja que necesite ayuda», agregó Lazzarini.

También expresó «su admiración» a los empleados de UNRWA con quién se reunió, sobre quién explicó que están en una situación similar al resto de civiles, «desplazados y luchando a diario para lograr agua y comida», y «comprometidos a trabajar contrarreloj para hacer posible lo imposible».

Ante la catastrófica situación humanitaria, Lazzarini denunció «la falta real de alimentos, agua y combustible».

«El combustible aquí lo es absolutamente todo, porque sin él no tenemos generadores, no tenemos panaderías que funcionen, no tenemos hospitales que funcionen y no se puede bombear agua», dijo, pidiendo que se dé entrada a Gaza a más productos esenciales.

Las escuelas de UNRWA en la Franja están acogiendo a cientos de miles de personas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, que dura ya 26 días y se ha saldado con al menos 8.796 palestinos muertos en el enclave, gran parte de ellos niños y mujeres.

En Israel, el ataque sorpresa de Hamás del pasado 7 de octubre que hizo estallar el conflicto se saldó con al menos 1.400 muertos.