“Cometí un error”: Tras controversia en redes sociales, Chiky Bombom se disculpa

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La popular influencer dominicana, radicada en Estados Unidos, Chiky Bombom, salió a pedir disculpas luego de que fuera fuertemente criticada por muchos de sus seguidores tras enojarse con una mujer que quiso utilizar sus célebres frases para hacer camisetas, alegando que la joven pretendía beneficiarse monetariamente a costa de sus populares dichos.

“Cometí un error, yo no he matado a nadie. Yo soy un ser humano, no soy un robot”, manifestó Lissette Eduardo, nombre de pila de la tiktokera, quien suma más de seis millones de seguidores en esa red social, además de reconocer que esta polémica le ha afectado mucho.

Con las palabras “amor y paz” en un audiovisual que colgó en su cuenta de Instagram, Chiky expresó que ha sido juzgada, “muy maltratada por personas que no se han dado la tarea de solo conocerme” y que han malinterpretado “un error que cometí”.

“Yo me mantengo callada porque allá arriba hay un Dios que todo lo ve, y todo el que me ha juzgado y sacado provecho a esto, y todo el que me ha sentenciado sin derecho a fianza, que nos han deseado la muerte a mí y a mi hijo, les puedo asegurar que son peores seres humanos que yo”, añadió.

Chiky Bombom reiteró que había pedido disculpas más de una vez y que incluso se comunicó con la mujer que hizo camisetas con sus conocidas frases “buenas, buenas, hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosas”. También aseguró que había reconocido su error.

“Tengo miedo salir de mi casa, ¿Qué yo les hice?”, se preguntó. “Tengo dolor en mi corazón, he visto muchas personas que se me viraron en esta situación. Por más fuerte que yo quiera ser, duele”.