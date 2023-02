Comerciantes RD advierten no cederán a presiones de haitianos que bloquearon acceso por Dajabón

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN.- Comerciantes dominicanos advirtieron este miércoles a los haitianos que no cederán a chantajes ni presiones de los haitianos luego del bloqueo de la puerta que da acceso al vecino país por la provincia de Dajabón.

Tras bloquear la entrada en el puente fronterizo con vehículos pesados en señal de respaldo a las decisiones tomadas por el presidente Luis Abinader, a través de la Dirección General de Migración (DGM), manifestaron que por primera vez el sector comercio decide realizar estas acciones ya que grandes comerciantes pertenecientes a las oligarquías haitianas manejan grandes volúmenes de mercancía fuera del espacio que ha sido diseñado para el intercambio comercial.

“Ya está bueno de que no se tengan reglas claras en el intercambio comercial y que los haitianos compitan de manera desleal con nosotros, toda vez que cada vez que ellos no están de acuerdo con algo no permiten la entrada a su país de nuestros productos”; expresó Abigail Bueno, presidente de la Asociación de Comerciantes de esta zona.

De manera enfática dijeron que se mantendrán en el lugar de manera indefinida hasta tanto no se llegue a un acuerdo que solucione el impase que ha sido creado por haitianos desde el pasado lunes.

