Comerciantes desmienten aumento de inseguridad en Villa Consuelo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Varios comerciantes que desarrollan sus actividades en el sector de Villa Consuelo, del Distrito Nacional, destacaron este viernes el aumento del patrullaje en esa zona, evitando las ocurrencias de atracos, garantizando que los clientes puedan realizar sus compras con tranquilidad.

En ese sentido, restaron credibilidad a las denuncias de dos hombres que se identificaron como presidentes de la Federación de Comerciantes Detallistas de la República Dominicana (Fecoderd), Emilio Hernández y del Consejo Dominicano de Detallistas en Provisiones (Codepro), Rafael Santos, de que los actos delincuenciales se han incrementado, llevando intranquilidad a los dueños de negocios.

Los propietarios de negocios diversos en Villa Consuelo, Marino Otero Castro, Héctor Pacheco, Alejandro Geraldino, Alejandro Geraldino y Christian Selmo, coincidieron en que en el lugar las autoridades mantienen controlados los actos delictivos, evitando que se produzcan atracos y otras acciones en las raterías.

“No los he visto directamente los atracos, he echado mi vida trabajando en Villa Consuelo, desde los 11 años y tengo 78, nunca he sido atracado y he bregado con negocios de todo tipo y desde niño estoy trabajando, pero noo, ni a los hermanos míos, dijo el negociante al ser consultado sobre el presunto aumento de las acciones delictivas en el sector.

De su lado, Héctor Pacheco, otro comerciante del lugar, negó que en el sector existieran bandas organizadas que se dediquen a cobrar peajes para que ellos puedan ejercer su trabajo con libertad y tranquilidad, ni de imponerle terror a los negocios.

“No es una epidemia la inseguridad y la delincuencia en Villa Consuelo, ni son factores locales los que inciden en eso. Es totalmente falso, si hay una actitud interesada en ese sentido es falsa y capciosa”, dijo el hombre, al mostrase conscientes de que se registran algunos hechos, como cualquier otro punto del país, pero que no son factores propios de situaciones del sector.

Alejandro Geraldino tildó de mala propaganda las declaraciones vertidas por los grupos y puso como ejemplo que en el tiempo que tiene trabajando como negociante en el lugar, nunca ha observado que hayan desmantelado alguna cámara con fines de cometer actos delincuenciales.

Joaquín Peña preciso y afirmó que “las patrullas de la Policía Nacional se mantienen vigilando el entorno constantemente, garantizando la seguridad del lugar”. Dijo también que “aquí hay tres bancos en esta misma acera y no se ve nada de eso, tu vienes a las 7: 00 de la mañana y abre tu negocio y por aquí tu no ve un asalto de negocio”.

Christian Selmo, un colmadero del lugar, dice que “lo que si veo es muchos guardias y policías “eso sí, patrullan bien, pero nunca he visto un asalto”.

Entre los comerciantes entrevistados figuran dueños de repuestos de vehículos, puestos de celulares, tiendas de zapatos y otros artículos, quienes aseguran que en cambio, el sector es constantemente vigilado por patrullas mixtas de la Policía y las Fuerzas Armadas, lo que permite que ellos ejerzan sus labores con total seguridad.

Los presidentes de la Federación de Comerciantes Detallistas de la República Dominicana (Fecoderd), Emilio Hernández y del Consejo Dominicano de Detallistas en Provisiones (Codepro), Rafael Santos, habían denunciado recientemente sentir impotencia por la inseguridad en las arterias comerciales, cosa esta que fue desmentida por dueños de negocios del lugar.

