Comerciantes del ‘mercado de pulgas’ en Santiago dicen están “pasando el mar negro” con bajas ventas 

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- “La venta está floja, estamos arando, pasando el mar negro”, de esta forma inició el discurso de un comerciante informal en el ‘mercado de pulgas’ ubicado en la autopista Joaquín Balaguer, Santiago.

El hombre, quien no dio a conocer su identidad, manifestó que es la primera vez en la historia que visualiza un flujo “tan lento” de personas en el lugar.

Atribuyó la situación al manejo de los gobernantes y subrayó que “la gente no está gastando un peso porque no tiene. Este mercado tenía tiempo que no se veía así, yo estoy joseando, nada más que la comida de los muchachos he conseguido hoy, no hay nada”.

Por otro lado, un vendedor de calzados identificado como Jairo, sostuvo que: “Hoy la venta ha estado lenta por la falta de haitianos y más por la migración, la venta baja cuando no hay haitianos, pero aquí no hay problemas de cólera gracias a Dios”.

Finalmente, Freddy Antonio Echavarría, también aseguró que el descenso de las ventas se debe a los problemas fronterizos del vecino país.

Según el Banco Mundial en la República Dominicana durante los últimos 25 años, se experimentó un notable período de sólido crecimiento económico. De acuerdo a un informe, la economía creció 5,3 %, en promedio, entre los años 2000 y 2019, principalmente, impulsada por una rápida acumulación de capital y mejoras de productividad.

También, aseguraron que la oportuna respuesta del Gobierno durante la pandemia permitió una rápida recuperación, alcanzando un crecimiento del 12,3 % en el 2021.

Afirman que la pandemia impactó significativamente a la economía, provocando una fuerte contracción en el segundo trimestre de 2020 en sectores críticos como el turismo, la construcción y la minería.

Asimismo, se indicó que el producto interno bruto (PIB) se contrajo un 6,7 % en 2020, aunque se recuperó muy rápidamente en el 2021 y que la pandemia ha ejercido una intensa presión tanto en los ingresos como en los gastos fiscales.

Sin embargo, los ciudadanos se quejan debido al encarecimiento de los productos. Mientras que los comerciantes se quejan de las bajas en las ventas.

