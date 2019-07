Comerciante le reclama a Miguel Tejada el pago de 15 millones de pesos

El cheque 0115 del Banco de Reservas de fecha 30 de octubre de 2018 fue emitido supuestamente por Tejada en favor del comerciante Víctor Sánchez Avalo, quien a través de sus abogados acudió a la Justicia, luego de que el exparador en corto alegara que la firma del cheque no es la suya.

La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia dispuso, el 11 de marzo pasado, que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realice un análisis forense del cheque en cuestión, para determinar si la firma del mismo corresponde o no a Tejada.

En ese orden, el fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, solicitó al director del Inacif, Francisco Gerdo Rosales, el 11 de junio último, realizar una “experticia caligráfica” al cheque presuntamente emitido por Tejada.

Tras estos procesos, el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2002 cuando jugaba para los Atléticos de Oakland, fue intimado por acto de alguacil el 25 de junio pasado, para que en un plazo no mayor de 45 días nominales a partir de ese día, comparezca por ante el Departamento de Documentoscopía del Inacif para realizar la prueba caligráfica.

El comerciante Sánchez Avalo alega que Tejada le emitió ese cheque como saldo de un pagaré. Efe ha tenido acceso a todos los documentos citados.

En marzo pasado la jueza Diana Moreno, de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, condenó al exestelar jugador a un año de prisión suspendida por presuntamente haber pagado cheques sin fondo a un empresario dominicano.

La magistrada dispuso también que Tejada pague la deuda causante del litigio, 3,5 millones de pesos, además de otros 200.000 pesos en indemnización.

La sentencia estableció que para no ir a prisión, Tejada tendrá que tener un domicilio fijo, no consumir alcohol, no portar armas de fuego y asistir a charlas coordinadas por un juez.

Conforme con el dictamen judicial, Tejada no cumplió con el acuerdo rubricado el día 4 de diciembre del año pasado, cuando se comprometió a saldar la deuda.

El dominicano fue uno de los peloteros más dominantes en el pasado reciente de las Grandes Ligas, pero en 2009 fue encontrado culpable de perjurio y de mentirle al Congreso de los Estados Unidos, por lo que fue sentenciado a un año de libertad condicional.

El exjugador ha estado envuelto en situaciones similares en años pasados, tanto en el país como en Estados Unidos.

Tejada se alzó en 2002 con el premio de Jugador Más Valioso tras batear para promedio de .308, conectar 34 cuadrangulares, impulsar 131 carreras y anotar otras 108.

La oficina del comisionado de las Grandes Ligas lo suspendió por 105 partidos cuando jugaba para los Reales de Kansas City por arrojar positivo a anfetaminas en un control antidopaje.

En septiembre de 2015 Tejada anunció su retiro de las Grandes Ligas, luego de jugar 16 temporadas con los Atléticos de Oakland, Orioles de Baltimore, Astros de Houston, Padres de San Diego, Gigantes de San Francisco y Reales de Kansas City.

Durante su carrera fue elegido seis veces al Juego de Estrellas y ganó dos Bates de Plata.