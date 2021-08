Comentarios de “Esto no es radio” sobre BTS dan la vuelta al mundo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La noticia acerCa de los comentarios que emitieron los integrantes del programa radial “Esto no es radio” sobre de la banda de música surcoreana BTS, y que fueron calificados de “racistas”, “xenófobos” e “irrespetuosos”, se ha colocado en la portada de algunos medios internacionales.

El primero de ellos de “10 years of Bandwagon” con sede Asia, quien en su artículo constató que “al cierre de esta edición, la estación de radio no ha emitido una declaración de disculpa”.

Medios como Koreaboo, una revista con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, acerca de la cultura coreana, el website Today in 24, y Daily Advent y otras plataformas digitales, son algunas de las que se han hecho eco sobre lo sucedido y han constatado lo apasionado que pueden llegar a ser los fanáticos de BTS.

FUERTES REPERCUSIONES

Es tanto así, que el 24 de febrero de 2021, en la estación de radio alemana Bayern 3, después de reproducir la versión de BTS de ‘Fix You’ de Coldplay, el presentador Matthias Matuschik comparó a BTS con el coronavirus en el aire y llamó a su versión de la canción “blasfemia”.

Después de muchas reacciones violentas de las redes sociales, acusando a Matuschik de racismo, el hombre emitió una disculpa diciendo: “No tengo nada en contra de Corea del Sur. No puedes acusarme de xenofobia solo porque esta banda de chicos es de Corea del Sur… Tengo un auto de Corea del Sur. Tengo el auto más genial que existe“.

Muchas personas encontraron que esta disculpa era, en el mejor de los casos, poco entusiasta, por lo que no solucionó la situación y A partir del 27 de mayo, Matuschik fue despedido como anfitrión del programa.

¿QUÉ PASÓ?

El equipo del programa radial “Esto no es radio”, al que pertenece el comediante Ariel Santana, ha sido acusado de xenofobia, luego de que en la transmisión de esta mañana los integrantes emitieran algunos comentarios sobre el grupo musical surcoreano BTS, que algunos fanáticos consideraron “racistas”, “xenófobos” e “irrespetuosos”.

“Se hacen cirugías plásticas para parecerse a personas de América del Norte pero mezcladas con rostros asiáticos”, manifestó Hony Estrella, mientras que Ariel Santana sostuvo que BTS es como una religión que practicaban las jóvenes y describió grupo como “la versión china de los Backstreet Boys”, Pedro Casals dijo que los jóvenes “escuchaban esta canción sin entender lo que decían sus ídolos”.

Ante esto fans del K-pop han publicado varios cortes del espacio radial, propiedad de Santiago Matías, e hicieron tendencia los hashtag “Esto no es radio xenofóbico”, “Stop Asian Hate’” y “Xenophobia is not humor”.

