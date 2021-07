Comedores Económicos y CND realizarán decenas de actividades en sectores vulnerables

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Distrito Nacional-Los Comedores Económicos del Estado y el Consejo Nacional de Drogas (CND) pondrán en marcha un amplio programa de corte social-preventivo, a través del cual serán impactadas de manera positiva miles de personas, en especial niños, niñas, adolescentes y jóvenes, residentes en zonas vulnerables de todo el país.

La iniciativa esta siendo coordinada por Edgar Feliz, director general de los Comedores Económicos y Jaime Marte Martínez, presidente del CND, quienes realizarán una primera actividad del programa en el sector Capotillo, en esta capital, con motivo al día de los padres, la cual representará un plan piloto.

El proyecto fue socializado por ambos funcionarios durante una reunión de trabajo, celebrada en la sede de los Comedores Económicos, donde fue sellada una alianza estratégica a favor de los sectores más vulnerables del país, con lo cual se da cumplimiento a los lineamientos del presidente de la República, Luis Abinader.

“Para los Comedores Económicos es un gran placer poder aportar para que esta maravillosa iniciativa programa para el sector Capotillo sea todo un éxito. El Consejo Nacional de Drogas puede contar con todo el respaldo de esta institución y todo su personal”, dijo Feliz.

Mientras que Marte Martínez, agradeció la receptividad del director de los Comedores Económicos y su voluntad de sumarse a las iniciativas dirigidas a orientar niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

“Hemos ganado un gran aliado al integrar el amigo Edgar Feliz al Consejo, ya que su vocación de servicio y trayectoria de vida lo colocan como ejemplo de ciudadano”, precisó.

Ambos funcionarios designaron sendas comisiones de sus respectivos equipos jurídicos, para que redacten un acuerdo que de formalidad a las acciones conjuntas.

Asesor honorífico

En el marco del encuentro, el presidente del CND colocó a Feliz el pin de la institución encargada de elaborar las políticas de prevención de consumo de sustancias ilícitas, con el cual lo acreditó asesor honorífico.

“Estoy emocionado y muy agradecido con esta designación, la cual en verdad no me la esperaba. Toda mi vida he prestado especial atención a la problemática de las drogas y la necesidad de que ese mal sea enfrentado por toda la sociedad”, precisó el director de los Comedores Económicos.

Primera actividad: Capotillo

La primera actividad conjunta será realizada en el sector Capotillo, en la cual participarán juntas de vecinos y clubes deportivos del sector Capotillo, así como la Fundación Topo Point, que coordina el influencer Arismendy Mañón, serán realizadas actividades recreativas, juego 3×3 de baloncesto, torneo de dominó y otros.

Se destaca el respaldo del Ministerio de Deportes y su ministro Francisco Camacho a la iniciativa que procura llevar mensajes preventivos que permitan a los jóvenes seguir el camino de los estudios y mantenerse alejados de las drogas.

Coordinadores

Feliz y Marte Martínez designaron al profesor Roberto Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Clubes (FEDOCLUBES) y la encargada de prevención en el deporte del CND, Johanna González, como responsables de coordinar la actividad y el montaje del importante evento.

