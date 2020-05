Comando de Campaña LAP-NY advierte el PLD buscar ilegitimar próximas elecciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El comando de campaña de Luis Abinader Presidente 2020 en esta urbe neoyorquina, advirtió hoy sobre las pretensiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de intentar ilegitimar las elecciones del próximo 5 de julio si los resultados les son desfavorables, como vienen indicando las encuestas, alegando situaciones promovidas por esa organización.

En un documento remitido a los medios de comunicación, firmado por sus coordinadores generales Alejandro Rodríguez (Tontón) y Margarita Pichardo, conjuntamente con otros altos dirigentes, explicaron que la primera opción del partido de gobierno es buscar desesperadamente que los dominicanos en el exterior no ejerzan el derecho al voto utilizando esta posibilidad como un alegato para invalidar las elecciones ya que casi 600 mil dominicanos no participarían del certamen electoral por lo que su no participación al parecer de los dirigentes peledeistas ilegitima el certamen electoral. Una segunda opción sería declarar ilegitima la modalidad de votación que en el exterior no contemplada en la Constitución y las leyes dominicana.

En ese sentido coincidieron con las declaraciones del coordinador nacional de campaña, doctor Roberto Furcal, en el sentido de que el partido de gobierno “está prendiendo velas” para que no se realicen las elecciones en el exterior, primero por los resultados adversos que le espera y segundo para utilizarlo como elementos alegatorio de no legitimización de las elecciones.

Alegan que las declaraciones del embajador Francisco Cortorreal (Frank), que preside la dirección estatal del PLD en Nueva York y el cónsul general Carlos Castillo, son parte del entramado antidemocrático y desconocedor del valor del dominicano en la diáspora, ya que estos se prestan a realizar declaraciones desafortunadas, mostrando un profundo desconocimiento de la realidad política y sanitaria que vive el Estado de Nueva York.

Hicieron un llamado a la comunidad política opositora, tanto en el país como en el exterior a salirle al frente a las malsanas pretensiones del tiburón herido con el arpón del descontento nacional que representa ser en estos momentos, el partido de la liberación dominicana.

Aseguran que no existe fuerza humana que pueda frenar la voluntad de un pueblo que quiere llevar a la primera magistratura del Estado al economista Luis Abinader a partir del 16 de agosto de 2020, fecha en que el actual mandatario y su partido deberán abandonar el palacio presidencial.

