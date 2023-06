Colombia y México pelean cabeza a cabeza por liderato del medallero de San Salvador

EL NUEVO DIARIO, SAN SALVADOR.- Colombia y México mantuvieron este lunes una pelea cabeza a cabeza por el liderato de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador en una jornada en la que los cafeteros siguieron dominando la halterofilia y los norteamericanos ampliaron su cosecha de medallas en varios deportes.

Los andinos acumulan 24 oros, mientras que los aztecas tienen 21 y podrán aumentar esa cifra durante las competencias que restan en la noche.

Cuba, entre tanto, sumó el oro individual de gimnasia masculina con el triunfo sorpresivo de Diorges Escobar y acumula 10 preseas doradas en las competencias.

DOMINIO MEXICANO DEL REMO

El equipo mexicano de remo sumó cuatro medallas de oro durante una jornada que tuvo como protagonistas a la dupla de Ricardo de la Rosa y Rafael Mejía, que en par de remos cortos peso ligero consiguieron un tiempo de 6:29.10 para obtener el primer lugar.

Lilian Armenta y Maite Arrillaga hicieron lo mismo en la modalidad de dos remos sin timonel femenino con tiempo de 7:27.93, mientras que Juan Flores alcanzó el primer lugar del podio en las aguas del lago de Ilopango, en las afueras de San Salvador, en par de remos cortos con un tiempo de 6:56.22.

El cuarto oro fue para Melissa Márquez, quien terminó en primer lugar en par de remos cortos peso ligero femenino con un tiempo de 7:46.99.

AMOS Y SEÑORES DE LAS PESAS

Los colombianos han revalidado su poderío en la halterofilia y sumaron otros cuatro oros durante la jornada, en la que Venezuela también se hizo de dos metales dorados.

En la rama femenina de 71 kg, la cafetera Mari Sánchez dominó a su competencia y ganó oro en arranque y envión. La dos veces subcampeona panamericana, y ahora tricampeona centroamericana levantó 108 kg después de haber logrado 100 y 105 en sus dos primeros intentos en la arrancada.

En el envión, Sánchez repitió la hazaña con 130 kg, logrados en su segundo intento y con 105 en su primer turno.

También ganó los dos oros de los 76 kg la colombiana Hellen Escobar.

UNA RUTINA EXITOSA

El cubano Diorges Escobar, de 20 años, se colgó el oro de la competencia individual de gimnasia, en la que la plata fue para el dominicano Audrys Nin y el bronce para el colombiano Dilan Jiménez.

El isleño se impuso a sus rivales con una puntuación acumulada de 79.100 e impulsado por su trabajo en la barra fija, su especialidad, en la que sumó 13.750 unidades.

El cubano completó su puntuación con 13.100 puntos en suelo, 11.750 en las anillas, 14.050 en salto sobre caballo, 14.150 en barras paralelas y 14.150 en el caballo con arcos.

OTRO ORO PARA MÉXICO

El mexicano Emiliano Hernández también añadió un metal dorado para la delegación de su país al ganar en el pentatlón moderno, disputado en la subsede de Santo Domingo.

Hernández ganó con 1.503 puntos, seguido de su compatriota Duilio Carrillo (1.493) y el cubano Lester Ders (1.467), quien envió al cuarto lugar al mexicano Manuel Padilla, medallista de la Copa Mundial.

«En París me veo haciendo la competencia de mi vida; voy a mejorar en las cinco pruebas porque no he llegado a mi máximo potencial», dijo a Efe el competidor de 25 años tras colgarse el oro Centroamericano y del Caribe.

MÁS PRUEBAS

Durante la jornada se siguieron disputando pruebas de rondas preliminares del baloncesto y balonmano femenino, así como del béisbol, ráquetbol, rugby 7 y sóftbol masculino.

Igualmente hubo competencia en el voleibol playa, en vela, en surf y en boxeo, que el miércoles definirá a sus campeones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

