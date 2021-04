Colombia sale en punta en masculino y USA es líder en mujeres en Pre Olímpico de Pesas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Colombia y Estados Unidos marchan al frente del medallero al cumplirse las dos primeras jornadas del XXIX Campeonato de Mayores de Levantamiento de Pesas que se desarrolla en el pabellón José Joaquín Puello, del Parque del Este.

Presagiando lo que sería un dominio en la rama masculina como ha sido una constante en la última década, Colombia comanda cómodamente y desde ya se perfila como el virtual campeón de esta rama.

De las tres divisiones que han disputado entre lunes y martes, los pesistas colombianos las han dominado todas y sólo han dejado escapar una de las nueves medallas de oro en juego.

Yeison Michel, de República Dominicana, con un oro en la modalidad de arranque de los 55 kilogramos, ha sido el único pesista capaz de plantarle cara a un levantador colombiano en estos dos días de jornada del evento que definirá la clasificación de los atletas de América a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En total, los venezolanos facturan ocho preseas doradas, una de plata y otra de bronce.

El multi laureado medallista mundial y olímpico Francisco Mosquera es uno de los dos atletas suramericanos que han arrasado en su prueba, al ganar los 61 kilogramos, sin la necesidad de tener que hacer el tercer movimiento en arranque ni en envión.

Mosquera ganó los oros en arranque con 124 kilos, venció en envión con 156 y en el total con 280.

“Hemos tenido un buen resultado y esperamos seguir mejorando en las próximas competencias con una mejor preparación”, señaló Mosquera, quien hizo base de preparación de altura de cinco semanas en el municipio Jarabacoa, en República Dominicana.

Otro colombiano apellido Mosquera, pero de nombre Luis, arrasó en los 67 kilogramos, ganando oro en arranque con 145 kilos, dominando el envión con 173 y los totales con 318.

Otro colombiano, Miguel Suárez, se adjudicó dos preseas doradas en envión, con una alzada de 137 kilos, para un récord Panamericano, y la otra en total, con 242 kilos, así como una de plata en arranque, donde el campeón fue el dominicano Michel con 105 kilos.

Franqueando a Colombia está la República Dominicana, con un oro, dos platas y un bronce, tres aportadas por Michel y un segundo lugar obtenido por Luis García, en el arranque de los 61 kilos.

México, Cuba y Guatemala son los otros medallistas en masculino. Los aztecas han ganado tres plata y tres bronce, los antillanos suman dos segundos lugares y tres terceros, mientras que los guatemaltecos van con plata y bronce.

USA busca dar la sorpresa

Al frente de una contienda que puede tener otro matiz tan pronto como al final de la jornada de este miércoles, los Estados Unidos procuran dar la sorpresa ante una selección femenina colombiana que todavía no ha tenido en plataforma a sus mejores y más experimentadas pesistas, entre ellas Mercedes Pérez y Leidy Solís.

La escuadra estadounidense suma seis metales dorados, además de dos platas y par de bronce.

Cicely Jeron Kyle y Jourdan de la Cruz se han coronado en las categorías inferiores del campeonato con oros en 45 y 49 kilogramos, respectivamente.

Kyle ganó oro con un total de 166 kilos. En la modalidad de arranque, Kyle falló en su primer intento con 68 kilos, peso que logró en el segundo intento, y en el tercero logró 70 kilos. En arranque, la norteamericana completó sus tres intentos, incluyendo un máximo de 96 kilos, para totalizar 166.

Los 49 kilogramos fueron dominados por la estadounidense Jourdan de la Cruz, quien también impuso tres marcas Panamericana y se colgó los tres oros que repartió la división de los 49 kilos.

En el arranque, De la Cruz hizo una alzada de 89 kilos y en el envión hizo 111 para un total de 200 kilos.

Venezuela, con tres oro una plata, y México, que ha conquistado dos auríferas y cinto plateadas, son los espalderos de las norteamericanas, copando el segundo y tercer lugar, sucesivamente.

La venezolana Yusleidy Figueroa salió vencedora de una épica batalla para adjudicarse dos medallas de oro en los 59 kilos.

Figueroa, quien hizo las mejores marcas en envión, con 125 kilos, y total, con 218 kilogramos, tuvo que batallar con la colombiana Rosive Silgado y la mexicana Janeth Gómez.

“Fue una competencia muy reñida, en el arranque no se pudo lograr el objetivo, pero luego pude hacer los ajustes y gracias a Dios me quedé con la medalla de oro”, manifestó Figueroa, quien agregó: “Sabía que sería una competencia bastante cerrada, ya me había enfrentado a la mayoría de las muchachas y siempre han sido duras las batallas para alcanzar el oro”.

La otra venezolana con un oro es Génesis Rodríguez, quien dominó la modalidad de arranque, con 92 kilos en los 55 kilogramos.

Mientras que Rosive Silgado, con el título en el arranque de los 59 kilogramos al alzar 97 kilos, es la única colombiana hasta el momento que ha encabezado un pódium. Colombia suma una plata y tres bronce, seguida por República Dominicana, que suma un segundo puesto y tres terceros. Brasil y Ecuador tienen una plata cada uno y Perú un bronce.