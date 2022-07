Colombia Alcántara admite que siempre quiso hacer opinión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La destacada comunicadora Colombia Alcántara, quien es oriunda de San Juan de la Maguana y que en 1994 arribó a la capital, afirmó ayer sábado que uno de sus sueños siempre fue hacer comunicación de opinión.

Alcántara, quien a través de los años ha sido consistente en proyectar una imagen de credibilidad, sensibilidad y compromiso, relató en entrevista con su colega Lorenny Solano para el programa “Dominicana Buenas Noches”, que: “cuando estudiaba periodismo, acumulaba todos los periódicos del Diario Libre para recolectar información”.

Todo inició después de que lograra participar en el certamen de belleza Miss República Dominicana Universo 2004, que recibe apoyo de los directivos de Telecentro canal 13, siendo contratada como editora de espectáculos, y hasta el sol de hoy no ha parado de trabajar en los medios.

Sostiene que haber participado en el concurso de belleza que dirige Magalys Febles, le cambió la vida y fue su pase directo para entrar a la televisión: “Fue como un gran regalo inesperado, yo no era la típica señorita de tacones y de maquillaje, era cristiana y me desarrollaba en la facultad de ingeniería, nunca fue tan femenina. Yo siempre quise la comunicación desde pequeña pero me fui por la ingeniería“.

En 2009 emprende el camino de informar a los televidentes con su propio proyecto televisivo biográfico “El Especial”, por donde pasaron las personalidades más importantes del país y que duró siete años al aire.

Por su deseo de hacer una revista informativa, creó en 2010 su programa “Al Tanto” que con altas y bajas se ha mantenido en el gusto del público y ahora con el empuje que ha tenido en las redes sociales y YouTube, es el proyecto más exitoso y rentable de la comunicadora.

“Gente que ríe” fue otro de los espacios, que la han posicionado como una de las figuras de peso den la pantalla chica. El programa de temporada lanzado en 2017, presentó la historia de más de 70 años del humor dominicano, contada por sus protagonistas.

Hace un año y tres meses, inició el proyecto “Una nueva mañana”, un programa informativo donde junto a un equipo de profesionales lleva las noticias, da a conocer causas sociales que calan en la sociedad y debaten y analizan diversos temas del acontecer nacional

Aunque la permanencia no ha sido fácil, pues ha tenido que enfrentar muchos obstáculos para destacar en la televisión, se siente feliz y orgullosa de lo que ha conseguido hasta ahora en su carrera.

“Yo que me formé y trabajé en una zona franca, estoy muy contenta con los resultados. Ha valido la pena cada madrugada, cada lágrima, pero la comunicación es el trabajo de mi vida, no me he imagino habiendo otra cosa aún cuando no he tenido recompensas, cuando el camino ha sido largo, cuando no hay anuncios.

Colombia ha logrado compaginar su desarrollo profesional con la faceta de madre, y precisamente comenta que es la mejor parte de su vida y con la que más cómoda se siente.

“Estoy muy enamorada de mi hijo de tres años, tuve muchas situaciones, muchas veces en la emergencia pero muy dichosa de que Dios me haya dado la oportunidad de tenerlo. La vida se me estaba yendo, mi hijo Daniel José, ha sido una bendición que me ha replanteado la vida”

Colombia, quien recientemente representó al país en la XlX Cumbre Latinoamericana Democracia y Desarrollo, que por primera vez sale de su sede en Miami y fue celebrada en suelo dominicano y reunió a importantes líderes políticos, empresarios, estrategas, expresidentes, comunicadores, parlamentarios, concejales, periodistas y consultores, saludó la gestión del presidente Luis Abinader tras afirmar que ha logrado la estabilidad de República Dominicana en los diferentes sectores.

“Somos muy dichosos y no lo valoramos tenemos una país maravilloso que aún con un cambio de gobierno no hay desbalance, con una pandemia y una crisis internacional que hemos tenido la República Dominicana mantiene índices que nos premiaron por recuperación del turismo y mantiene estabilidad económica, política y social”.

“Dominicana Buenas Noches” conducido por la comunicadora Lorenny Solano, se transmite cada sábado a las 10 de la noche por RNN, canal 27 y por LASO TV a través de YouTube.

Relacionado