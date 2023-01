Collin Sexton volverá a ser baja para los Cavaliers

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- Collin Sexton se perdió siete partidos durante el mes de diciembre debido a una distensión en los isquiotibiales, pero a finales de mes pudo reincorporarse y todo parecía volver a la normalidad. Pero no fue así. Según asegura Tony Jones, periodista de The Athletic, el jugador no siente que el músculo esté respondiendo de la misma manera que lo hacía antes de la lesión, y tendrá que volver a parar durante al menos una semana para tratar de fortalecerlo de nuevo.

El base ya se perdió la sesión de entrenamiento que los Jazz tuvieron en la jornada de ayer, y continuará trabajando al margen hasta que sienta que su cuerpo está preparado para volver de nuevo a la competición. Si bien se espera que este periodo le lleve alrededor de siete días, no hay una fecha de regreso definida y parece que todo dependerá de cómo vayan evolucionando sus sensaciones.

Sexton llegó a los Jazz este verano mediante un sign & trade como parte del traspaso de Donovan Mitchell, convirtiéndose en una de las piezas más prometedoras que los de Salt Lake City recibían a cambio de su estrella, aunque por ahora ha dado algunos síntomas de irregularidad. De hecho, el panorama que se ha encontrado en Utah es muy distinto al que muchos esperaban, pues mientras que en verano se hablaba de un equipo destinado a terminar último clasificado en el que Collin pudiese tomar las riendas, los de Hardy están siendo mucho más competitivos y el rol del base bastante menor. Por ahora, está promediando 14,1 puntos y 2,9 asistencias por partido, números que distan de ser malos pero que contrastan con dichas expectativas.

Con todo, su contribución como sexto hombre ha ayudado a los suyos a sumar varias victorias, y es de esperar que su ausencia se haga notar durante este periodo. Veremos qué tal responden a ella los Jazz, que han ido poco a poco bajando a la tierra tras su sensacional inicio y tendrán que pelear duro si quieren seguir estando entre los equipos que disputen la postemporada.

