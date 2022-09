Collin Sexton, plenamente recuperado para iniciar el curso con Utah

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- El traspaso de Donovan Mitchell a Cleveland… Cierto, ese es el titular en mayúsculas; pero con otra letra –más pequeña pero igualmente indeleble– ha llegado en el mismo instante Collin Sexton a Utah. Obviamente tiene menos peso, sobre todo porque el guard de 23 casi no pudo jugar en la campaña 2021-22 por una rotura de menisco en su rodilla izquierda. Sin embargo, no es menos cierto que el curso previo a tal dolencia se marchó a 24,3 puntos por partido… Los Jazz no se han llevado a cualquier jugador, sino a un joven talento que además ha firmado un nuevo contrato de 4 años y 72 millones de dólares. Ni tan mal.

En ese contexto, el nuevo jugador de la organización de Salt Lake City atendió a los medios para comentar cómo ha vivido los últimos meses, en los cuales se encontró en una especie de limbo como agente libre restringido, así como su situación física actual, la cual define como la de un jugador plenamente recuperado.

«Mi agente me dijo en todo momento que tuviera paciencia y que todo saldría bien, que ya fuese en Cleveland u otro sitio, llevaría puesta una camiseta NBA. Esa era más o menos mi forma de pensar. Solo quería seguir trabajando en las cosas que necesitaba mejorar mientras eso se arreglaba. Así ha sido mi enfoque durante todo el verano para volver al cien por cien. Ha sido un proceso largo con días buenos y días malos, pero ahora estoy al cien por cien», explica.

Lo cierto es que Sexton es una pieza más dentro de la revolución de los Jazz. De un plumazo han borrado el dúo formado por Rudy Gobert y Mitchell, y aún se espera que salgan otros jugadores. Además, el banquillo también tiene nuevo inquilino. Will Hardy ha sustituido a Quin Snyder para ser el líder técnico de la reconstrucción del equipo. Sexton, quien ya ha tenido contacto con él, no tiene más que palabras de elogio.

«Entiende que vamos a ser un grupo joven, pero también que va a ser un proceso divertido. Estoy ansioso por ponerme a entrenar a sus órdenes simplemente por la energía que desprende, cómo nos habla, nos anima y el buen humor que tiene todos los días. Eso es algo que se contagia a todos en el edificio», sentencia.

