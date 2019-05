Collado: “Invertir en la juventud y el deporte es la mejor inversión que se pueda hacer en DN”

Comparte esta noticia

El ADN invierte más de 30 millones de pesos en el deporte al año

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, aseguró a este medio que no hay mejor inversión que la que se hace a través del deporte, por lo que esa institución está comprometida al 100 por ciento con el deporte.

La gestión de Collado ha tenido un gran impacto con el deporte, contribuyendo en tres torneos importantes dentro del Distrito Nacional: uno el Torneo Superior de Baloncesto Distrital, justa a la que erogará 3.2 millones de pesos; dos para la organización, y 1.2 para los clubes (125 mil para los ocho).

Asimismo, otro premio gordo que se ha ganado Collado es el de apadrinar el Torneo de Voleibol del Distrito Nacional, agregando dos millones de pesos.

El deporte rey de los dominicanos también ha percibido respaldo de Collado, quien apadrina la Copa Santo Domingo (City Champ) de los equipos Tigres del Licey y Leones del Escogido, dentro del torneo de la Liga Profesional de Béisbol Invernal (Lidom).

A todo esto, Collado explica que también se ha acercado a los clubes de las barriadas tradicionales. Puso como ejemplo el “Hoyo del Chulín”, donde remozó el estadio de dicho sector.

No obstante, Collado entiende que el ADN tiene un déficit presupuestario, pero que eso no será un óbice para la institución que no detendrá su apoyo al deporte, plataforma que según él es la mejor inversión que se puede hacer en dicha ciudad.

“Hemos invertido en deportes un presupuesto estimado mayor de 30 millones de pesos”, dijo Collado. “Nosotros queremos que esos niños de la ciudad sean un Hugo Cabrera, Evaristo Pérez. Pero también que sean unas de las reinas del Caribe”, añadió.

Compara el presupuesto de la alcaldía de San Juan Puerto Rico, la que recibe unos mil millones de dólares. “Sin embargo, la de nosotros recibe unos 75 millones de dólares al año de presupuesto”, expone.

“Dentro de nuestras limitaciones, creemos que la manera más correcta y directa de incentivar a los jóvenes es haciendo deporte, para que estos sean mejores hombres. Debemos incentivar a los jóvenes, quienes ahora tienen ídolos”, explica.

Alianza con el Ministerio de Deportes

Collado admite que no hay una división partidaria en el deporte, porque la institución que él encabeza hizo una alianza con el Ministerio de Deportes, para incentivar el apoyo a los torneos de la ciudad.

“Tenemos una alianza con el Ministerio de Deportes para trabajar de la mano y apoyamos las actividades las dos instituciones. Aquí no hay una división partidaria y eso es lo importante. Aquí no hay mezquindad. En todos los torneos participamos juntos, tanto el ADN como el Ministerio de Deportes”, concluye Collado.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

