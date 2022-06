Collado destaca hay quienes quieren obtener licitación de una obra a las malas "y a las malas no se puede".

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Turismo, David Collado, reiteró este martes su compromiso con la transparencia en su manejo en el Estado y destacó que no quiere ser sujeto de chantaje en la adjudicación de obras de turismo.

En ese sentido, el ministro indicó que “hay personas que pierden una licitación y quieren impugnar y quieren tener una obra a las malas, y a las malas no se puede”.

Al dejar creado un observatorio de buenas prácticas para obras de infraestructuras, en un acto al que asistió el presidente Luis Abinader, Collado sostuvo que sabe que hay que trabajar apegado a la transparencia en un momento como el que se está viviendo, “donde ser servidor público es ser sujeto de un estigma que se tiene de que todo el que ocupa una posición pública está robando o va a beneficiar a alguien”.

“Yo puedo decir hoy aquí que ni siquiera un familiar directo o indirecto tengo en el Estado dominicano, yo puedo decir aquí que, en mis seis años como diputado, luego como alcalde de la ciudad y ahora como ministro, nunca he utilizado los viáticos que da el Estado”, aseguró.

“Nosotros hemos asumido el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader, de gobernar con transparencia, y si el no otorgarle una obra a un amigo o a un dirigente me conlleva a que me tengo que retirar de la política, yo prefiero retirarme, pero lleno de dignidad, porque sí tengo bien claro que todo esto es pasajero y que hay una fecha de salida”, expresó el ministro durante el acto.

Asimismo, destacó que las licitaciones deben hacerse con transparencia y apegados a la ley de Compras y Contrataciones.

En ese orden, sostuvo que eso es lo que se está haciendo con el observatorio, “garantizar que las obras de infraestructuras turística sean totalmente transparentes”.

