Colegio New Horizons brilla en torneo de debate de la Universidad de Florida

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio Bilingüe New Horizons ha vuelto a inscribir su nombre en la historia de Estados Unidos y de la República Dominicana al participar en el «40th Blue Key Speech and Debate Tournament» de la Universidad de Florida, en Gainesville, donde su equipo compitió en la modalidad de debate foro público.

Los representantes de esta destacada institución educativa vivieron una jornada intensa y exitosa, estableciendo nuevos récords tanto para su equipo como para la República Dominicana.

Tras seis rondas preliminares en el torneo más grande del sur de Estados Unidos, el equipo logró clasificar a todos sus equipos novatos a eliminatorias, así como a dos equipos en la categoría varsity, que representa el nivel más exigente en este tipo de competencias. Este logro marca la primera vez que un equipo dominicano logra clasificar equipos en la categoría varsity en este torneo y la primera vez que un equipo dominicano consigue clasificar a todos sus equipos en una categoría de debate.

Los equipos, integrados por Jean Santana y Anderfelix Rodríguez, María Olga Álvarez y Amanda Rodríguez, Isabella Perdomo y Montserrat Morey Féliz, y Gyum Ahn y César Reyes, lograron clasificar en la categoría novatos. Mientras que en la categoría varsity, los equipos de Camila Santana y Mía Rodríguez, y Levi García y Marco Casado también se clasificaron.

En esta última categoría, todos los equipos del New Horizons lograron registros positivos.

Finalmente, el equipo dominó en oratoria, logrando tres de los diez primeros lugares, incluyendo el primer lugar con Jean Santana y el segundo lugar con Anderfelix Rodríguez. César Reyes se ubicó en el séptimo lugar en la oratoria.

El equipo de debate del Colegio Bilingüe New Horizons, junto con New Horizons Academy y el Colegio Bilingüe New Horizons – Campus Santiago, continúa abriendo camino a nivel internacional. Bajo la dirección de un experimentado equipo de entrenadores liderados por Arturo Féliz-Camilo, han acumulado una destacada trayectoria de éxitos que incluye más de 100 clasificaciones internacionales, un campeonato en Harvard y dos subcampeonatos en las Universidades de Harvard y Georgetown.