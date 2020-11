Colegio de enfermería en desacuerdo sobre flexibilizar horario de toque de queda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (CODOPENF), Antonia Rodríguez, dijo este viernes no estar de acuerdo con la solicitud del sector comercial de flexibilizar el horario del toque de queda en fechas navideñas, porque esa acción conllevaría al riesgo de un nuevo rebrote del Covid-19 en el país.

La licenciada Antonia Rodríguez afirmó que como colegio considera que esta crisis sanitaria que afecta el país hace aproximadamente diez meses, luego de la detección del primer caso del Covid-19, la economía se ha visto agrietada, aunque aseguró que se ha ido recuperando poco a poco, pero que el sector empresarial ¨siempre vela por su provecho y que a este le importa muy poco la salud del pueblo”.

Dijo que ellas como enfermeras (os) siempre están cuidando pacientes, muchas veces reincorporándolos a la sociedad, pero otras veces despidiéndolos, lo que consideró muy lamentable, porque en esa situación se van los hijos, familias, amigos y allegados.

“Entonces al presidente de la República, Luis Abinader, al Ministro de Salud, doctor Plutarco Arias, y a todas las autoridades que tienen el poder para ampliar estas medidas es muy importante que se valoren muy bien, ya que corremos el riesgo de que haya un cúmulo de personas infectadas como tuvimos en días atrás”. Dijo

La gremialista aseguró que el país no está preparado para vivir otra crisis como cuando hubo escases de camas en los centros asistenciales, donde los pacientes tenían que estar sentados en sillas esperando que se desocupara una.

“Hay que seguir concientizando la población, seguir reforzando esas medidas preventivas es muy importante no bajar la guardia, entendemos que hemos avanzados pero no debemos para nada confiarnos, vemos cuántos profesores de diferentes provincias se han infectado del Covid19, cuántas personas están saliendo positivos; Por lo que nosotros creemos que ampliar ese toque de queda en esas fechas, principalmente 25,31, 1ero, es un riesgo muy alto que corremos”.

Rodríguez enfatizó que el Codopenf no está de acuerdo con el pedido de ampliar o flexibilizar esas medidas, ya que el país corre el riesgo de desarrollar una segunda ola de rebrote del coronavirus.

“ Ustedes saben que estando en las fiestas al rato se les olvida el Covid-19, ya no usan las mascarillas, muchas veces están bebiendo a pico de botella, jugando y eso implica un riesgo muy alto, así que reitero que el Codopenf no está de acuerdo en que se flexibilicen las medidas, es una situación que la tiene el mundo y nosotros como país no estamos exenta de ella, así que nos tocará vivir y escribir la historia, pero en este momento hay que pensar muy bien en ampliar o no esas medidas “.