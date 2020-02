Colegio Carol Morgan realizará torneo deportivo “CMS Cup 2020”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio Carol Morgan anunció su copa intercolegial “CMS Cup 2020” a celebrarse del 17 al 29 de marzo, un amistoso torneo multidisciplinario donde participarán diecinueve colegios de la ciudad de Santo Domingo, a realizarse en las instalaciones del centro estudiantil.

Nicolaas Mostert, director general del Carol Morgan, explicó que las disciplinas que están representadas en este torneo serán fútbol, en todas las categorías desde el 1er hasta el 12vo grado; basquetbol en las categorías masculinas y voleibol en las categorías femeninas, estos dos últimos incluyendo a intermedia y secundaria.

Esta copa cuenta con el apoyo de Propagas como patrocinador principal del evento, reafirmando su compromiso para fomentar actividades sanas y productivas entre niños y adolescentes.

Scott Crockett, director de deportes del Carol Morgan, realizó el sorteo de los equipos e indicó que está previsto que participen más de 1,800 estudiantes, entre las edades de 6 a 18 años, provenientes del colegio anfitrión, además de los equipos que retornan de Babeque Primaria, Babeque Secundaria, Saint George, Saint Joseph, St. Michael’s y Ashton.

En este segundo año también se unen ABC, New Horizons, Loyola, Conexus, Lux Mundi, CONSA, Follow Me School, International School, Julio César de Jesús, Notre Dame, Primaria Montessori, St. Patrick y The Community for Learning.

La ceremonia de inauguración del torneo está pautada para el viernes 20 de marzo a las 4:00 de la tarde y contará con la participación artística de la agrupaciónFeedback. Durante el torneo habrá un variado “Food Truck Park” del cual podrán disfrutar los asistentes.

Mostert destacó que en esta ocasión, “Spring Fest 2020” –tradicional encuentro familiar que organiza este colegio- coincide con los juegos semifinales del “CMS Cup 2020”. En este día de sana diversión, están convocados padres, estudiantes, profesores y exalumnos, participantes del Business Expo y patrocinadores, así como invitados del “CMS Cup 2020”. Parte de los fondos recaudados durante este evento serán destinados a organizaciones orientadas al servicio comunitario.

