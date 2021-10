Coldplay dará un segundo concierto en Costa Rica tras alta demanda de boletos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JOSE.- La banda británica Coldplay dará un segundo concierto en Costa Rica el próximo 19 de marzo, luego de la masiva demanda de entradas registrada para la primera presentación, informaron este jueves los organizadores.

“Debido a la gran demanda, te tenemos una buena noticia: ¡Se abre nueva fecha en Costa Rica!”, informó la productora SD Concerts, encargada de organizar el evento.

El Estadio Nacional de Costa Rica será el lugar donde el 18 de marzo Coldplay abra su gira mundial de 2022, con motivo del lanzamiento de su nuevo disco “Music of the Spheres”, basándose en un modelo sostenible que, la banda asegura, reducirá en un 50 % las emisiones de CO2.

La masiva demanda de entradas para este concierto provocó que los 40.000 boletos se agotaran en cuestión de horas, a lo que se sumó problemas técnicos con la página de internet en la que se pusieron a la venta y dificultades para el ingreso al sitio web.

Debido a esta situación, la banda ha abierto una nueva fecha para Costa Rica el día 19 de marzo.

En su página web, el grupo destacó que escogió a Costa Rica para abrir su gira porque este país produce el 99 % de su electricidad con fuentes renovables, lo que va acorde con el modelo sostenible del tour.

La banda, que no giró con su anterior disco “Everyday Life” y que comunicó que no darían conciertos con asiduidad hasta que encontraran un modelo ecológico para hacerlo, estrenó la semana pasada su noveno álbum de estudio “Music of the Spheres”, del que ya se han dado a conocer sencillos como “My Universe”, “Higher Power” y “Coloratura”.

Después de Costa Rica, la gira pasará por República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica, Escocia, Inglaterra y cerrará en Brasil.

Relacionado