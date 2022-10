“Colao 2”, una película que une y reencuentra a importantes talentos en su secuela

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras dirigirse a uno de los sets de la nueva película de Caribbean Cinemas, “Colao 2”, en los increíbles paisajes del Higüero en Santo Domingo, se pudo conocer al elenco que estará conformando esta secuela que también se está firmando en otras importantes locaciones.

Esta nueva etapa tendrá nuevos integrantes, como Karen Yaport, Fidia Peralta, Tiby Camacho, el actor venezolano Alejandro Nones, Nino Freestyle y Javis, quienes tendrán importantes participaciones en el film.

Bajo la producción de Caribbean Cinemas y con la dirección de Frank Perozo, la segunda parte de “Colao” traerá la línea cronológica de lo que fue la primera, para dar sentido a lo narrado, iniciando con que Laura y Antonio entran en una crisis.

Los actores que fungen en esta nueva etapa, mostraron lo feliz que se siente de que se pueda elaborar esta saga, ya que para Manny Pérez, que desde el principio pedía a gritos que se cumpliera es muy importante que la gente vea como siguió la vida de Laura y Antonio.

“Desde el principio le dije a Zumaya Cordero y Ana López, que debemos hacer una segunda parte, agradezco que me hayan localizado para poder ser parte de esta nueva etapa de esta película que me lleva a tener muchos recuerdos”, explicó.

Pérez agregó que “Lo bueno de ‘Colao 2’ es que tenemos una buena historia, yo estoy enamora’o del personaje de Antonio, que es bien similar a Manny Pérez y la verdad que me fascina trabajar con Nashla, para mi siempre ha sido un honor, ya que hay una química lindísima”.

Karen Yapoort viene con todo

En ese mismo orden, una que está más que feliz por integrarse a la familia de Caribbean Cinemas ha sido Karen Yapoort, quien tendrá el antagónico en esta película, con un personaje que fue elaborado para la que se conoce en las redes sociales, siempre directa, gestoza y con ganas de ser el centro de atención en todo.

“La producción me la puso fácil, porque internamente la gente que me conoce sabe que quizás no soy lo que he vendido en las redes sociales, la actitud y todo eso. Sin embargo, lo que he vendido ha resultado y de repente cuando se acercan a mí parte de la producción, Zumaya en específico y me dice ‘Micaela, fue escrito pensando en Yapoort’”, explicó la modelo y ex presentadora de televisión.

En cuanto al rol en la actuación manifestó que no puede decir que es una actriz, pero que si se está preparando teniendo ayuda de coachs que la están ayudando a poder realizar un excelente trabajo en esta parte.

“No puedo decir que soy actriz, porque eso sería ofender a los actores. Es mi primera oportunidad en un proyecto tan especial y tan grande, en conjunto con tantos actores de calibre en ese sentido, me han puesto coachs, me han trabajado lo que es la actuación, y me han reforzado muchas cosas, pero Micaela sale sola”, puntualizó con su carismático tono.

En lo que concierne a lo que se será su personaje, Karen Yapoort, dijo que lo que más disfruta es ser el punto de lanza del protagonista, “y a qué mujer, de repente puede ser la mujer más seria, más tranquila, más familia… pero de repente le gusta sentir que puede coquetear a alguien y ponerlo en apuros”.

Karen Yapoort, estará acompañada de Tiby Camacho y Fidia Peralta quienes darán el realce a su personaje como villana de la historia.

Una experiencia maravillosa para Alejandro Nones

Para el actor venezolano Alejandro Nones, la experiencia de poder estar actuando en la República Dominicana es una “experiencia maravillosa”, dejando claro que para él “los dominicanos sin muy divertidos, muy alegres”, haciendo que el entorno laboral sea muy agradable.

“Estoy definitivamente, rodeado de buenos actores, de gente sumamente talentosa y que sobre todo, han sido muy amables y cariñosos conmigo”, aseveró.

Expuso que es su primera vez que recibe una propuesta formal en el país, sosteniendo que algún momento fue contactado, pero no fluyó, “Esta es la primera vez, que soy contactado para algo formal en RD”.

Valoró que en el país se está realizando muy bien trabajo en el área cinematográfica, entendiendo que aquí hay una industria pujante, ya que constantemente se están llevando producciones que han tenido calidad.

Sipnosis

Laura es ahora socia de la importante firma legal. Antonio se maneja como un pequeño productor de café y la hermosa vida que han forjado en Jarabacoa junto a su niña Mia, se tambalea.

Aunque el amor sigue latente, Laura se siente estancada, siente que Antonio no tiene mayores aspiraciones. Él por su parte ha perdido la cosecha de café y está a punto de perder también la antigua casita de sus padres, propiedad que es parte de un innovador proyecto que se le ha hecho imposible concretar.

La familia viene de visita a Jarabacoa por unos días para celebrar el tercer cumpleaños de Mia. Antonio aprovecha para pedir ayuda a los primos Rafael y Felipe.

Ellos terminan convenciéndolo de ejecutar el plan más descabellado, pedir ayuda a Micaela, su estridente exnovia que ha regresado de Nueva York y es hija de Don Papo, el hombre más rico del pueblo.

Rafael y Felipe están abordando sus propios problemas familiares. Estrellita se mudó con su novio, Rafael no lo acepta y Maribel le ha declarado la guerra. A Felipe, el tener una esposa mucho más joven lo ha llenado de inseguridades y ahora “no funciona” en la cama. Amarilys quiere una solución.

Rafael muere de rabia cuando se entera que Charlie, el marido de Estrellita está incluido en el viaje y hará todo lo que pueda para demostrarle su desprecio. La presencia del apuesto hermano de Laura pone a Felipe a rabiar, cuando Amarilys coquetea con él para ponerlo celoso y ver si logra una “reacción”.

Relacionado