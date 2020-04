Coinciden en Nueva York en que no hay condiciones celebrar elecciones RD en el exterior

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en Nueva York coincidieron este miércoles con el cónsul Carlos Castillo de que no hay condiciones para celebrar las próximas elecciones dominicanas en el exterior donde existe una matricula de 595,879 votantes, debido a la propagación del COVID-19.

Entienden que mucho menos en los Estados Unidos, con 406,536 sufragantes y de ellos un 60% en Nueva York, porque el Departamento de Estado ha prohibido su realización de manera presencial.

Para el médico Rafael Lantigua “no hay condiciones en ninguna parte del mundo para las próximas elecciones dominicanas por el COVID-19; inclusive los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey han pospuestos las celebraciones de las primarias por esta pandemia”, precisó.

Para el ex presidente del Desfile Dominicano, Nelson Peña: “Estoy de acuerdo, aquí no hay condiciones y nadie debe exponer su vida por ir a dar un voto, este no es un caso de vida o muerte.”

El presidente de la seccional del BIS, Luis Ferreiras, “estoy de acuerdo porque nuestras vidas correrían peligro de muerte, pero el Departamento de Estados propone que se haga por correo y si hay la posibilidad de hacerlo así, que se hagan”.

El empresario Franklyn Núñez, también se mostró de acuerdo debido a que “primero está la vida humana, las condiciones no están apta para ir a votar. Es una pandemia que tenemos de manera peligrosa y hay que preservar la salud ante cualquier circunstancia y que se vote cuando se pueda”.

El candidato a diputado por el PRSC en USA, Cirilo Moronta, fue otro de los que se ha mostrado de acuerdo con el cónsul, alegando que primero tenemos que pensar en las personas, los lugares de votación están cerrados (escuelas, clubes y oficinas). “Por más patriota que sea la persona no se va arriesgar salir de su casa para ir a votar”, sostuvo.

El locutor Francis Méndez: “Es correcto, no podemos propiciar aglomeraciones, no sabemos hacia dónde vamos a parar, estoy de acuerdo, y para haber elecciones tiene que haber campaña y la campaña es imposible hacerla en este y el próximo mes por el virus”.

Alejandro Rodríguez (Tontón), coordinador del Comando de Campaña en este estado de Luis Abinader, “los resultados en la RD no pueden darse sin que a nosotros en EE.UU nos cuenten los votos. Independientemente de las circunstancias habrá un momento donde votaremos, será inmediatamente cuando se levante la orden, sea en el mes que sea”.

El concejal Ydanis Rodríguez: “Cuando se celebren elecciones en RD deberíamos hacer lo posible para que los dominicanos que estén en EE.UU y todo el exterior también puedan votar”. Puso de ejemplo que en el estado de NY las primarias fueron pospuestas para el 23 de junio, entonces en RD deben ir acorde con esta fecha.

El médico Juan Tapia: “Hay que acogerse a las leyes del país donde uno está. La salud de un pueblo nunca se puede poner por debajo de los asuntos políticos”.

Para el activista comunitario Rodolfo de la Cruz: “Esa resolución del Departamento de Estado no solamente es a la RD, también es dirigida a los países que celebran sus elecciones en EE.UU y eso es propio en un país soberano como USA.”

