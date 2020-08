COE mantiene una provincia en alerta amarilla y otras dos en verde

View this post on Instagram

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que de acuerdo al boletín Hidrológico de las 10:00 am. el cual establece que debido a la condición de Humedad presente en suelos por las lluvias registradas en últimos cinco (5) días y las crecidas en ríos, arroyos y Cañadas, el aumento de los niveles en los ríos que mantienen incomunicadas algunas zonas y poblados habitados, estas condiciones hidrológicas actuales representan en peligrosidad en dichas zonas. En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, este Centro de Operaciones de Emergencias (COE), MODIFICA y MANTIENE, los niveles de alerta por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra para las siguientes provincias, por los que a partir de ahora regirán los siguientes: Alerta Amarilla Santo Domingo (solo para la rivera del rio ozama) Alerta Verde Monte Plata Azua