Cody Bellinger encontró una nueva vida con los Cachorros en Chicago

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Cody Bellinger había sido algo así como el bateador regular más débil en el juego desde 2021-22 , por lo que cuando firmó un contrato de un año con los Cachorros el invierno pasado, ambas partes entendieron que era una apuesta de bajo costo que, como mínimo, ayudar a Chicago a mejorar algunas de las peores defensas del jardín central de 2022 en el béisbol . (Vea a Bellinger y los Cachorros jugar contra los Mellizos a las 8 p. m. ET el viernes en Apple TV+ ).

Seis semanas después de la temporada, el acuerdo ha valido la pena y algo más. Bellinger está bateando .288/.360/.530, bueno para un OPS+ de 141 que lo coloca 41% por encima del promedio de la liga como bateador. Su abril fue tan bueno que fue su mejor mes en cuatro años. Agregue la defensa que ha sido como se anuncia, y califica como uno de los doce jugadores de posición más valiosos del béisbol , al menos en lo que respecta a FanGraphs.

Así que está «de vuelta», ¿verdad? Bueno, no, no de la manera que piensas. Esta versión de Bellinger es un jugador de calidad, pero que en muchos sentidos apenas se parece a la superestrella en ascenso que ganó el Premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 2017 y el Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2019. A medida que se acerca a su cumpleaños número 28 este verano, nosotros Estoy viendo otra de las iteraciones aparentemente interminables de Bellinger. ¿Durará este?

La mejor versión de Bellinger, la que vimos en 2019 cuando conectó 47 jonrones y ganó un premio Guante de Oro, golpeó la pelota con potencia de élite (percentil 86 en tasa de golpes duros) y gran contacto (percentil 78 en tasa de ponches). La peor versión de Bellinger, la que vimos en 2021 cuando bateó .165/.240/.302, no hizo bien ninguna de las dos cosas, no pudo golpear la pelota con fuerza (percentil 20 en golpes duros) o incluso muy a menudo (percentil 17 en la tasa de aciertos).

El Bellinger actual está en algún punto intermedio. Todavía no golpea la pelota tan fuerte (tasa de golpes fuertes del percentil 27, en el rango de Lane Thomas y Wilmer Flores), pero está haciendo un gran trabajo al hacer más contacto, hasta el punto de que tiene uno de los 10 mejores . la tasa de ponches disminuye en el juego . Ahora es un buen bateador; solo uno diferente.

(Espera: ¿cómo llegas a un slug de .530 mientras golpeas la pelota tan suavemente? Una defensa muy divertida y una defensa aún más divertida y rebotes afortunados han ayudado, así como su propia velocidad de carrera aún fuerte . Basado en la calidad de su contacto solo, el slugging esperado de Statcast para Bellinger es .422; la brecha allí de más de 100 puntos es la más grande en el béisbol de cualquiera con 100 bolas bateadas. Por supuesto, incluso ese número esperado de .422 es 80 puntos mejor que el que tenía en 2022 .)

Aun así, hay claras mejoras que estamos viendo. ¿Qué son? Es complicado.

Si es tan difícil describir qué está haciendo diferente el Bellinger 2023, es en parte porque parece que siempre está haciendo algo diferente. Aquí hay una historia de principios de 2019 sobre los cambios de swing de 2018; aquí hay un dato de julio de 2020 sobre los cambios que se avecinan en la temporada abreviada; aquí hay uno de finales de 2021 sobre los cambios que se avecinan en la postemporada; aquí hay uno de 2022 sobre sus intentos de cambiar después de ese decepcionante 2021; Fiel a su forma, Bellinger y su nuevo equipo entraron en 2023 hablando de cambios en el swing.

«Creo que es más una mirada relajada en la caja», dijo el entrenador de bateo de los Cachorros, Dustin Kelly, en febrero. «Siempre [tuvo] una especie de postura alta y erguida. Pero hay un poco de flexibilidad allí cuando comienza a hacer su movimiento hacia el lanzador, y se mete en su golpe de talón».

Se vuelve más profundo que eso, mucho más profundo. Si está interesado en unas 3000 buenas palabras sobre el tema , Tieran Alexander presentó un caso convincente de que la infame lesión en el hombro de la Serie Mundial 2020 no fue la causa de los problemas de Bellinger tanto como la pierna fracturada en 2021 que jugó, un problema físico que potencialmente afectó su swing durante meses.

No somos médicos de swing, pero se presume que Bellinger está saludable ahora: su velocidad de sprint en el percentil 84 es mejor que en cualquiera de las últimas dos temporadas, y trabajó con un preparador físico por primera vez el invierno pasado . En lugar de profundizar demasiado en los detalles de su golpe de talón, dividamos su temporada en los dos elementos más básicos del bateo: hacer contacto y no hacer contacto.

1. Se trata solo un poco del tipo de contacto que está haciendo.

Como dijimos, no está golpeando la pelota más fuerte que el año pasado, y eso está considerablemente por debajo de su pico. Su tasa de rodados no es significativamente diferente. Una de las métricas más sofisticadas de Statcast indica que la calidad de su contacto, aunque mejor que cualquiera de los últimos dos años, sigue siendo solo la quinta mejor de sus siete temporadas. Para poner algunos comparables de 2023 aquí, su calidad de contacto es algo así como Gleyber Torres o Jonathan India.

Eso está bien, y «bien» es una gran mejora en las últimas dos temporadas. Es solo que incluso si incluimos los entrenamientos de primavera y la postemporada, las 10 pelotas más golpeadas por Bellinger en los últimos cuatro años llegaron en 2020. Su jonrón el 16 de abril en el Dodger Stadium es su única pelota bateada en 2023 para romper el los 35 primeros de esa lista.

Es sólo mayo, por supuesto. Pero si estamos buscando el regreso de la élite de antaño, todavía no está allí.

2. Se trata mucho de cuánto contacto está haciendo

Bien, tal vez no esté golpeando la pelota como solía hacerlo. Pero todavía está teniendo una muy buena temporada hasta la fecha, y se trata principalmente de esto: que su tasa de ponches del 18% es A) mucho mejor que la tasa del 27% que tuvo en los últimos dos años y B) muy similar a la 17 % de tasa que tuvo de 2019-20. Si bien hacer contacto por sí solo no conduce al éxito, no busque más allá de la ofensiva más débil en el béisbol de Cleveland, es una señal significativa de mejora en este caso.

Por ejemplo, ¿has notado lo bien que le está yendo al no hacer swing a través de lanzamientos fuera de velocidad, un tipo de lanzamiento contra el cual solo registró un promedio de .158 el año pasado?

Sin embargo, donde esto es más interesante es con dos strikes, donde Bellinger está teniendo la mejor producción de cualquier temporada de su carrera, habiendo reducido su tasa de swing y fallas a un 13%, el mejor de su carrera, o la mitad de lo que fue el año pasado. Mientras tanto, su producción antes de dos strikes está en el medio del grupo según su propio historial: mucho menos que el pico de 2017-19, mucho mejor que la recesión de 2020-22.

Hace casi cinco años que el Athletic publicó un artículo que incluía el titular «¿Qué hay detrás de la lucha de Cody Bellinger en el plato?» Ha habido innumerables altibajos desde entonces. Probablemente siempre lo habrá. Entonces, si «volver» significa «volver al ganador del MVP que vimos en 2019», entonces no, probablemente no. Si «atrás» significa «volver a ser un jugador de calidad en un equipo ganador», entonces sí, un defensor del jardín central superior al promedio con un bate promedio a superior (como lo ven ahora la mayoría de los sistemas de proyección) es un jugador bastante bueno . tener. Los Cachorros parecen muy felices de tenerlo.

