Codue pide a partidos políticos presentar candidatos debidamente depurados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Consejo de Unidad Evangélica (CODUE), reverendo Feliciano Lacen, solicitó a los partidos políticos a presentar candidatos a cargos electivos debidamente depurados y libres de cuestionamientos.

Entiende que quienes están involucrados en procesos legales, aunque no hayan sido sentenciados, no deberían inscribir candidaturas para optar por puestos electivos, aunque se presume su inocencia hasta no ser condenado.

“Pero como ciudadano, si tengo algo pendiente con la justicia, no debería inscribir una candidatura. Qué pasaría si usted con algo pendiente en la justicia, que se está investigando todavía, inscribe su candidatura y gana las encuestas o las primarias que hacen los partidos políticos y tiene un caso en la justicia, eso se va a caer”, argumentó.

El líder evangélico sugirió a los partidos políticos cuidarse de esa situación y pedirles a esas personas que buscan candidaturas abstenerse en el proceso y esperar otra oportunidad demostrando la no culpabilidad.

Consideró que cuando sale a relucir una denuncia sobre narcotráfico contra una persona que ocupa un cargo electivo, quien sufre las consecuencias es el país.

“Lo primero es que las cúpulas de los partidos políticos deben ser lo suficientemente responsables de hacer una depuración a las personas que solicitan candidaturas, que sea una cultura de los partidos políticos tener personas creíbles en el banco de elegibles”, significó.

Expuso que los partidos políticos deben decirles a esas personas la implicación que tendría caer en el descrédito por llevarla en la boleta a pesar de ser señalada en una acción delictiva.

Relacionado