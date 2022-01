Codue pide a legisladores respeto a la sociedad y la Constitución dominicana 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) solicitó este miércoles a los legisladores respeto a la sociedad y a la Constitución dominicana.

El pastor Feliciano Lacen, presidente de la entidad consideró inaceptable que luego de más de 20 años en discusiones, vistas públicas y deliberaciones hoy se quiera volver al estado cero con el Código Penal.

A través de un comunicado, señaló que el Codue cree es tiempo de que se le hable claro a este país.

“¿Qué o quiénes son los que tienen las trabas para que este país no sea dotado de esta herramienta?, cuestionó, al expresar que “esto luce que aquí solo se reciben borradores foráneos y es por lo que entiendo que nuestras leyes no tienen éxito, porque no son locales, sino foránea”.

En ese sentido, Lacen indicó que la tarea está bien definida de un legislador, pero que en los últimos años en el país, se está perdiendo la razón de ser de muchos de ellos.

“Pienso que esto demerita el trabajo serio y tesonero de una mayoría de nuestros legisladores. Es tiempo de que como dominicanos se pongan en alto nuestros principios éticos, y constitucionales y se aplique lo que es democracia abierta, de una vez y por todas”, aseveró.

Relacionado